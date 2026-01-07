F1 - Verstappen : Le divorce inévitable !

Pierrick Levallet

Max Verstappen a assisté à quelques coups de tonnerre chez Red Bull en 2025. Le quadruple champion du monde a notamment vécu l’éviction de Christian Horner, Team Principal historique de l’écurie autrichiene. Le Néerlandais a d’ailleurs raconté les coulisses de ce divorce qui semblait inévitable avant l’arrivée de Laurent Mekies.

Chez Red Bull, les coups de tonnerre se sont enchaînés en 2025. L’écurie autrichienne s’est notamment séparée de son Team Principal historique : Christian Horner. Le Britannique a été remplacé par Laurent Mekies, qui officiait alors chez Racing Bulls. Et Max Verstappen a raconté les coulisses de ce divorce qui semblait inévitable au vu de la première partie de saison de Red Bull.

«Ce sont les actionnaires qui veulent voir des changements» « Les choses n’allaient pas très bien au sein de l’équipe en termes de résultats, et, bien sûr, il y avait aussi un peu d’agitation. Et quand les choses ne vont pas bien pendant un certain temps, ce sont les actionnaires qui veulent voir des changements. Ils n’aimaient tout simplement pas la façon dont les choses se passaient. Au final, ils ont pris la décision d’opérer ce changement et ont proposé Laurent Mekies » a expliqué le quadruple champion du monde dans des propos rapportés par F1 Only.