F1 - Verstappen : La nouvelle relation qui le fait vibrer !

Max Verstappen a eu un nouveau rôle dans le paddock en 2025. Du haut de ses 28 ans, le Néerlandais a pris certains rookies sous son aile. Le quadruple champion du monde a prodigué quelques conseils aux jeunes pilotes, comme Kimi Antonelli et Gabriel Bortoletto. Max Verstappen a d’ailleurs avoué être ravi d’avoir pu nouer une relation comme celle-ci avec les débutants en F1.

«Ce sont des mecs super, et je m’entends simplement bien avec eux» « Ça ne me dérange pas de donner des conseils. Ce n’est pas non plus comme si j’avais demandé à le faire, à jouer ce rôle. Mais ça se fait très naturellement aujourd’hui. Ces gars viennent aussi un peu du monde du simulateur. On se connaît déjà un peu grâce à ça, et ça crée un lien supplémentaire. Bien sûr, ils sont beaucoup plus jeunes que moi, mais ce sont juste des gars vraiment sympas. Du coup, je ne vais pas être froid avec eux. Ce sont des mecs super, et je m’entends simplement bien avec eux » a d’abord expliqué le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.