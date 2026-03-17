«On reste marqué à vie» : Didier Deschamps a vécu deux drames familiaux en trois jours !

Amadou Diawara

Le 21 décembre 1987, Didier Deschamps a vécu un premier drame. Trois jours plus tard, le sélectionneur de l'équipe de France et sa famille ont encore été frappés par une terrible nouvelle. Interrogé il y a quelques années, Didier Deschamps est revenu sur cette tragédie, survenue durant les fêtes de fins d'années.

Alors qu'il évoluait au FC Nantes, Didier Deschamps a vécu une tragédie lors des fêtes de fin d'années de la saison 1987-1988. En effet, l'ancien milieu de terrain a perdu son frère le 21 décembre, et ce, alors qu'il n'avait que 20 ans. Philippe Deschamps étant décédé à la suite d'un crash en avion, alors qu'il tentait de rejoindre Bordeaux depuis Bruxelles. Et trois jours plus tard, c'est le beau-père de Didier Deschamps qui a perdu la vie, ayant été victime d'une crise cardiaque.

Didier Deschamps interpellé avant la Coupe du monde : Grande surprise pour la liste ? «Ça peut très vite arriver…» https://t.co/QBCJJgBd2T — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

«C’est tellement injuste, mais on vit avec» Dans la série-documentaire, Didier face à Deschamps, le champion du monde 98 s'est livré sur le décès soudain de son frère Philippe. « C’est tellement injuste, mais on vit avec. On est obligés. Sans, et avec, Et je sais que pour mes parents, c’est dur, même aujourd’hui. Les années ont passé, le temps fait son travail, mais on ne peut pas oublier. En plus, c’était à une période de Noël… », a confié Didier Deschamps, avant de poursuivre.