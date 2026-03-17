«Je lui dois tout ça» : Le jour où Zidane a fait basculer sa carrière !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane pourrait être la raison du succès d’une des plus grandes figures du métier d’entraîneur depuis le début du XXIème siècle. Sa collaboration avec lui à la fin des années 90 a changé sa perception du ballon rond et la manière de mettre en place ses équipes. Il lui a d’ailleurs rendu hommage il y a quelque temps.

Que ce soit sur le terrain ou au niveau de la zone technique, Zinedine Zidane dispose d’une carrière remplie de succès en tant que joueur et entraîneur. En attendant l’équipe de France qui semble lui tendre les bras après le Mondial 2026 qui sonnera le glas d’une aventure de 14 ans de Didier Deschamps dans le costume du sélectionneur, Zizou prend son mal en patience, prêt à répondre à l’appel de la Fédération française de football avec laquelle il est déjà parvenu à trouver un accord verbal d’après plusieurs médias dont le journaliste Fabrizio Romano.

Ancelotti explique comment Zidane lui a changé sa vision du football :



"À Parme, j'avais empêché le club de signer Roberto Baggio, qui avait déjà un accord avec les dirigeants. J'avais un style de football qui mettait les joueurs dans des cases et n'incluait pas de meneur de… pic.twitter.com/7e9YclKgha — Le Meilleur du Football (@LMDFoot_) December 20, 2024

«J'avais un style de football qui mettait les joueurs dans des cases et n'incluait pas de meneur de jeu» Avant de devenir un entraîneur influent, c’est son style de jeu en tant que milieu offensif qui en a épaté plus d’un, tant comme observateur qu’entraîneur. Carlo Ancelotti officiait à la fin des années 90 en Italie à Parme puis à la Juventus où il a fait la connaissance de Zinedine Zidane en 1999. Une rencontre qui a poussé l’entraîneur mondialement reconnu pour son CV à changer sa vision tactique du jeu. Ce qui lui a permis de récolter quelques Ligues des champions et trophées majeurs au passage depuis. « À Parme, j'avais empêché le club de signer Roberto Baggio, qui avait déjà un accord avec les dirigeants. J'avais un style de football qui mettait les joueurs dans des cases et n'incluait pas de meneur de jeu, le rôle que Roberto avait demandé ».