«Il devenait fou» : Zinedine Zidane était prêt à frapper un joueur ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On a pu le voir au cours de sa carrière, Zinedine Zidane a pu être l'auteur de certains coups de sang contre ses adversaires. Sur un terrain de football, il ne fallait visiblement pas trop chercher le milieu offensif français. Et voilà que certains de ses anciens coéquipiers ont pu le vérifier. Il y en a un au Real Madrid qui a passablement tapé sur les nerfs de Zidane.

Si Zinedine Zidane est calme d'apparence, son côté sombre a pu parfois ressortir au cours de de sa carrière. « Il y a une part sombre chez Zidane. Evidemment qu’il y a une part sombre. C’est un sanguin qu’il ne se contrôle pas. Il est comme ça, c’est quelqu’un depuis toujours, ses entraîneurs l’ont toujours dit, qui a ce côté éruptif », avait notamment confié le journaliste Gérard Davet concernant Zidane et ses coups de sang.

«Tu es un co**ard» : L’improbable punchline du Zinedine Zidane, qui ressort des années après ! https://t.co/CebIEBSbcM — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Avec Zizou, on se parlait beaucoup » Alors que Zinedine Zidane a pu s'en prendre à certains adversaires, il y a des coéquipiers qui ont également agacé le Français. C'est le cas notamment d'Ivan Helguera, ancien partenaire de Zizou au Real Madrid. Invité du podcast Bajo Los Palos, il a expliqué dans un premier temps avoir chambré énormément Zidane : « Avec Zizou, on se parlait beaucoup. Il était le numéro 5 dans le vestiaire et moi le 6. Je lui disais : « Tu es trop tendu, j'ai l'impression de ne plus te voir alors que tu valais tellement cher, je joue deux fois mieux que toi avec la moitié de ton salaire ». On s'entendait très bien, il riait beaucoup ».