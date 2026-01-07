OM - De Zerbi viré : La bombe lâchée en direct

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'OM reste sur une grosse défaite au Vélodrome face au FC Nantes, l'avenir de Roberto De Zerbi fait de nouveau couler beaucoup d'encre. Lundi soir, en direct sur RMC, le journaliste Florent Gautreau a incité les dirigeants de l'OM à se pencher sur l'avenir du coach italien, laissant clairement qu'une bombe était à prévoir avec un possible départ de De Zerbi.

Roberto De Zerbi à l'OM, stop ou encore ? Malgré sa troisième place actuelle en Ligue 1, la récente défaite concédée au stade Vélodrome contre le FC Nantes (0-2) a fait ressurgir les critiques à l'encontre du coach italien. Et lundi soir, en direct dans l'After Foot sur RMC Sport, les consultants s'y sont donnés à coeur joie en expliquant que l'OM pourrait potentiellement envisager de limoger De Zerbi en fin de saison.

De Zerbi menacé à l'OM ? « L'OM a joué le jeu du soutien à fond pour De Zerbi. Mais quand tu t'es trompé, il est toujours temps de faire machine arrière et de te dire qu'il n'est pas dimensionné pour ça. C'est le rôle des dirigeants d'avoir cette réflexion là l'été prochain, de savoir si on continue ou pas avec lui à l'avenir. Si tu arrives à une sorte de plafond de verre avec lui à l'OM, tu dois avoir une réflexion. Ce serait en tout cas suicidaire de dire : non on met des œillères, on va jusqu'au bout et on le soutiendra jusqu'au bout », a indiqué Florent Gautreau, et il n'est pas le seul à sérieusement douter de l'avenir de De Zerbi sur le banc de l'OM.