OM : Daniel Riolo fait fuiter le nom du nouvel entraîneur ! «Il va vite arriver...»

Dans un communiqué transmis ce mardi aux journalistes, l’Olympique de Marseille et son propriétaire Frank McCourt ont annoncé que le directeur du football Medhi Benatia, démissionnaire, allait finalement rester pour « piloter l’ensemble des activités sportives ». Pour Daniel Riolo, ce rebondissement ne laisse aucun doute sur l’identité du prochain entraîneur.

Nouvel épisode dans le feuilleton OM, et pas des moindres puisque le club a annoncé ce mardi matin que Medhi Benatia allait finalement rester, et ce malgré l’annonce de sa démission faite dimanche. « Déterminé à assurer l'intérêt supérieur de l’Olympique de Marseille et afin d'atteindre les objectifs sportifs de la saison en cours, Frank McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu'à la fin de la saison. Conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l'institution, Medhi Benatia a accepté d'étendre son préavis jusqu’au mois de juin et pilotera l’ensemble des activités sportives », peut-on lire dans le communiqué de l’OM. Conséquence, « le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes », ajoute le club phocéen.

« Sous la supervision de Medhi Benatia, la nomination d'un nouvel entraîneur sera bientôt annoncée » Désormais, l’Olympique de Marseille veut rapidement mettre la main sur le successeur de Roberto De Zerbi comme l’a fait savoir Frank McCourt dans le communiqué transmis aux journalistes. « Sous la supervision de Medhi Benatia, la nomination d'un nouvel entraîneur sera bientôt annoncée », a fait savoir l’homme d’affaires américain, rappelant son implication au club en réponse au mécontentement d’une partie des supporters qui ont réclamé son départ le week-end dernier, en marge de la réception de Strasbourg au Vélodrome : « En tant que propriétaire du club, je viens à Marseille et prends, une fois de plus, mes responsabilités pour que le club reste concentré sur ses objectifs. Particulièrement la qualification pour la prochaine Ligue des champions et un parcours exemplaire en Coupe de France. »