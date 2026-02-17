Démission à l'OM : La nouvelle «surprise» annoncée par un journaliste est confirmée !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un feuilleton plein de rebondissements digne d’un scénario hollywoodien. Cette année 2026 de l’Olympique de Marseille est partie sur les chapeaux de roue avec une crise institutionnelle assez conséquente. Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur et deux départs à la direction ont été actés. Vraiment ? Un énorme revirement de situation a été officiellement confirmé dans la cité phocéenne...

Un début d’année 2026 noir pour l’OM. Il y a trois semaines, les hommes de Roberto De Zerbi tombaient en Belgique face au Club Brugge (0-3) et voyaient le gardien du Benfica Lisbonne les éliminer grâce à son but de la tête contre le Real Madrid (4-2). Un échec de taille dans les objectifs de saison du club marseillais qui comptait qui plus est sur le bonus financier octroyé avec une qualification à la phase à élimination directe de la C1. Quelques jours plus tard, après une première alerte sur un éventuel départ de l’entraîneur italien, le rival historique marseillais qu’est le Paris Saint-Germain infligeait une correction à l’OM au Parc des princes le 8 février dernier (5-0 écart le plus conséquent de l’histoire des Classiques).

🚨🔵⚪️ @DanielRiolo évoque l'attachement de McCourt à Benatia et pense qu'un retournement de situation n'est pas à exclure. pic.twitter.com/pDn8AN8e7z — After Foot RMC (@AfterRMC) February 16, 2026

«Frank McCourt ne veut pas entendre parler du départ de Benatia» Le lendemain, Medhi Benatia posait sa démission et Roberto De Zerbi était officiellement licencié dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Cependant, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas communiqué au sujet du directeur du football du club phocéen qui a publié un message sur ses réseaux sociaux annonçant son départ dimanche dernier. La raison est simple et a été expliquée par Daniel Riolo sur les ondes de RMC lundi soir. « Frank McCourt ne veut pas entendre parler du départ de Benatia. McCourt sera demain à Marseille (ndlr ce mardi) pour régler ça. Un coup de théâtre n’est pas à exclure. Il est pour lui l’homme fort. Benatia et Longoria ne pourront plus bosser ensemble ? Voilà. Benatia semblait réticent à l’idée d’être président un jour, maintenant si McCourt lui demande... ».