Mercato - OM : Habib Beye adore un joueur... que Medhi Benatia refuse de signer !

Depuis qu'il est arrivé sur le banc de l'OM, Habib Beye a fait des choix différents que ceux de Roberto De Zerbi en relançant des joueurs sur lesquels le technicien italien ne s'appuyait pas nécessairement. Cependant, cela n'a pas pour autant convaincu Medhi Benatia.
Depuis qu'il a remplacé Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM, Habib Beye a pris des décisions différentes de celles du technicien italien, notamment sur le plan tactique en revenant à un 4-3-3, mais également en relançant certains joueurs qui avaient disparu depuis quelques semaines. C'est le cas d'Arthur Vermereen, écarté par Roberto De Zerbi, ou encore de Geoffrey Kondogbia, qui est un élément indispensable d'Habib Beye à l'OM.
Relancé par Beye, Kondogbia ne va pas prolonger ?
Cependant, cela pourrait bien ne pas avoir d'impacts sur l'avenir des joueurs concernés. En effet, selon les informations de La Provence, bien que Geoffrey Kondogbia ait été relancé par Habib Beye, Medhi Benatia ne semble pas très chaud à l'idée de prolonger son contrat qui s'achève pourtant en 2027. Aucune discussion n'aurait débuté pour l'ancien milieu de terrain de l'AS Monaco ce qui signifie qu'un transfert cet été est fort probable, à moins qu'il préfère attendre une saison supplémentaire afin de parti libre. Il faut dire que Kondogbia possède l'un des revenus les plus élevés de l'OM, avec un salaire estimé à 5,5M€ par an.
Beye justifie l'utilisation de Kondogbia
Une situation qui pourrait décevoir Habib Beye qui a rappelé le rôle très important de Geoffrey Kondogbia dans son système après la victoire à Toulouse samedi soir : « Nous avions identifié un problème sur les seconds ballons lors du match de Coupe. Nous avons donc placé Geoffrey devant la défense pour sécuriser cette zone. Il a récupéré beaucoup de ballons sur des longues ouvertures et cela nous a permis de relancer des attaques. Il nous apporte aussi de la sérénité et de l’équilibre. C’est un leader tactique dans son positionnement. Avec des joueurs plus mobiles comme Igor Paixao ou Mason Greenwood, il est important d’avoir ce point d’équilibre au milieu ».