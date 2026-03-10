Mercato - OM : Habib Beye adore un joueur... que Medhi Benatia refuse de signer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il est arrivé sur le banc de l'OM, Habib Beye a fait des choix différents que ceux de Roberto De Zerbi en relançant des joueurs sur lesquels le technicien italien ne s'appuyait pas nécessairement. Cependant, cela n'a pas pour autant convaincu Medhi Benatia.

Depuis qu'il a remplacé Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM, Habib Beye a pris des décisions différentes de celles du technicien italien, notamment sur le plan tactique en revenant à un 4-3-3, mais également en relançant certains joueurs qui avaient disparu depuis quelques semaines. C'est le cas d'Arthur Vermereen, écarté par Roberto De Zerbi, ou encore de Geoffrey Kondogbia, qui est un élément indispensable d'Habib Beye à l'OM.

🚨 Kondogbia 🇨🇫 : « 𝗢𝗻 𝗮𝘃𝗮𝗶𝘁 𝗮̀ 𝗰œ𝘂𝗿 𝗱'𝗮𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗮𝘂 𝗯𝗼𝘂𝘁, 𝗼𝗻 𝗻𝗲 𝗹'𝗮 𝗽𝗮𝘀 𝗳𝗮𝗶𝘁. 𝗝𝗲 𝗻'𝗮𝗶 𝗽𝗮𝘀 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱-𝗰𝗵𝗼𝘀𝗲 𝗮̀ 𝗱𝗶𝗿𝗲, 𝗶𝗹 𝗳𝗮𝘂𝘁 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱𝗲𝗿 𝗱𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁… »



L’impression de lire ça tous les ans après chaque désillusion de… pic.twitter.com/Zgi752eQnf — BeFootball (@_BeFootball) March 5, 2026

Relancé par Beye, Kondogbia ne va pas prolonger ? Cependant, cela pourrait bien ne pas avoir d'impacts sur l'avenir des joueurs concernés. En effet, selon les informations de La Provence, bien que Geoffrey Kondogbia ait été relancé par Habib Beye, Medhi Benatia ne semble pas très chaud à l'idée de prolonger son contrat qui s'achève pourtant en 2027. Aucune discussion n'aurait débuté pour l'ancien milieu de terrain de l'AS Monaco ce qui signifie qu'un transfert cet été est fort probable, à moins qu'il préfère attendre une saison supplémentaire afin de parti libre. Il faut dire que Kondogbia possède l'un des revenus les plus élevés de l'OM, avec un salaire estimé à 5,5M€ par an.