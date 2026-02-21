F1 : «Je l’ai appelé Satanas», quand Verstappen se fait critiquer après un duel avec Hamilton !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si la dernière épreuve du championnat du monde 2021 reste dans les mémoires, Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont accrochés à plusieurs reprises depuis. En novembre 2025, c’est au Mexique que le Néerlandais a fait peur au Britannique. Un ancien champion avait alors critiqué le style très agressif du quadruple champion du monde chez Red Bull.

Ce n’est pas un secret, mais le style de pilotage parfois très agressif de Max Verstappen est clivant. Si ses fervents supporters apprécient les prises de risques prises par le Néerlandais, ses adversaires eux, en sont beaucoup moins admirateurs. Lewis Hamilton peut en témoigner, lui qui a été vigoureusement dépassé par Verstappen lors du dernier tour de la dernière course du championnat du monde 2021.

Hamilton n’apprécie pas le style agressif de Verstappen En 2024, le septuple champion du monde avait affirmé qu’il pensait toujours que Verstappen était limite dans son pilotage. « Je ne pense pas que l’on voit beaucoup de différence au fil des années, de 2021 à aujourd’hui, c’est à peu près la même chose. Il suffit de revenir en arrière et d’écouter certains de mes commentaires à la radio à l’époque », confiait ainsi Hamilton, qui en novembre 2025 au Mexique, a une fois de plus été poussé hors des limites de pistes par le pilote Red Bull. Champion du monde 1996, Damon Hill avait alors évoqué le « style Verstappen ».