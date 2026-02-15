F1 : Verstappen dangereux ? Une déclaration de Lewis Hamilton refait surface...

Si aujourd’hui, les deux pilotes sont dans des dynamiques bien différentes dans leurs carrières respectives, Lewis Hamilton et Max Verstappen ont été amenés à se battre pour le titre en 2021. Alors que le pilotage du Néerlandais est parfois décrit comme à la limite, une déclaration du septuple champion du monde à ce sujet refait surface.
Certains champions détiennent leur propre style au niveau de leur pilotage. Si Lewis Hamilton lui est plus dans le contrôle, Max Verstappen lui, est réputé pour être un pilote très agressif. A plusieurs reprises, le Néerlandais s’est retrouvé à la limite, comme lorsqu’il a percuté George Russell en Espagne lors de la saison 2025. Clairement, de nombreux observateurs ont critiqué Verstappen pour cela, mais également plusieurs pilotes.
Hamilton estime Verstappen dangereux
Forcément, Lewis Hamilton lui, garde toujours un très mauvais souvenir de son duel face au Néerlandais à Abou Dhabi, quand Verstappen l’a dépassé de justesse afin de devenir champion du monde pour la première fois. En 2024, le septuple champion du monde s’exprimait sur le sujet, prenant l’exemple de son accrochage avec Verstappen en 2021 à Jeddah : « Je ne pense pas que l’on voit beaucoup de différence au fil des années, de 2021 à aujourd’hui, c’est à peu près la même chose. Il suffit de revenir en arrière et d’écouter certains de mes commentaires à la radio à l’époque », confiait ainsi Hamilton.
« Il y en a quelques-uns au sommet qui dépassent la limite »
« Il m’a juste brake-test. C’était une conduite dangereuse. J’ai couru avec beaucoup de pilotes dans ma vie, en 28 ans. Il y en a quelques-uns au sommet qui dépassent la limite. Les règles ne s’appliquent pas vraiment, ou alors ils ne pensent pas aux règles. Il a dépassé les limites, c’est sûr. J’ai évité les collisions avec ce type à de nombreuses reprises », déclarait Hamilton à l’issue de cette fameuse course en Arabie Saoudite.