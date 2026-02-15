F1 : Verstappen dangereux ? Une déclaration de Lewis Hamilton refait surface...

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si aujourd’hui, les deux pilotes sont dans des dynamiques bien différentes dans leurs carrières respectives, Lewis Hamilton et Max Verstappen ont été amenés à se battre pour le titre en 2021. Alors que le pilotage du Néerlandais est parfois décrit comme à la limite, une déclaration du septuple champion du monde à ce sujet refait surface.

Certains champions détiennent leur propre style au niveau de leur pilotage. Si Lewis Hamilton lui est plus dans le contrôle, Max Verstappen lui, est réputé pour être un pilote très agressif. A plusieurs reprises, le Néerlandais s’est retrouvé à la limite, comme lorsqu’il a percuté George Russell en Espagne lors de la saison 2025. Clairement, de nombreux observateurs ont critiqué Verstappen pour cela, mais également plusieurs pilotes.

Max Verstappen a littéralement dézingué la nouvelle réglementation 2026 comparant les nouvelles F1 à des "Formule E sous stéroïdes" ! 💬😬



"Pour être honnête, ce n'est pas très amusant à conduire."



"En tant que pilote, je trouve que les sensations ne sont pas vraiment celles de… pic.twitter.com/y7NsPl9e5G — Secteur F1 (@Secteur_F1) February 12, 2026

Hamilton estime Verstappen dangereux Forcément, Lewis Hamilton lui, garde toujours un très mauvais souvenir de son duel face au Néerlandais à Abou Dhabi, quand Verstappen l’a dépassé de justesse afin de devenir champion du monde pour la première fois. En 2024, le septuple champion du monde s’exprimait sur le sujet, prenant l’exemple de son accrochage avec Verstappen en 2021 à Jeddah : « Je ne pense pas que l’on voit beaucoup de différence au fil des années, de 2021 à aujourd’hui, c’est à peu près la même chose. Il suffit de revenir en arrière et d’écouter certains de mes commentaires à la radio à l’époque », confiait ainsi Hamilton.