F1 - Lewis Hamilton aux Jeux Olympiques d’hiver : Le pilote Ferrari s’imagine changer de sport

En ce moment, du côté de l’Italie, les Jeux Olympiques d’hiver se déroulent. C’est ainsi l’occasion de revoir certains sports qui sont peu diffusés d’ordinaire. De quoi donner des idées à Lewis Hamilton s’il venait à changer de carrière ? Alors qu’il pilote actuellement pour Ferrari en Formule 1, le Britannique se verrait bien dans un autre sport pour participer à ces JO.
Si Lewis Hamilton est une star de la Formule 1 depuis de nombreuses années maintenant, le Britannique n’en reste pas moins un très grand sportif. Aurait-on d’ailleurs pu voir le pilote Ferrari dans une autre discipline ? Hamilton se régale en F1, mais d’autres sports l’intéressent notamment en ce moment avec les Jeux Olympiques d’hiver. D’ailleurs, le septuple champion du monde n’aurait pas dit non pour changer de discipline afin d’y participer.
« Si je devais pratiquer un sport olympique d'hiver, ce serait le bobsleigh »
Et pour être aux Jeux Olympiques, Lewis Hamilton se serait bien mis… au bobsleigh. En effet, dans des propos rapportés par Motorsport, le pilote Ferrari a confié : « Si je devais pratiquer un sport olympique d'hiver, ce serait le bobsleigh. J'ai toujours rêvé d'en faire. Il n'y a pas d'équipe de Grenade, alors je prendrais peut-être mon ami Jan et quelques autres personnes de Grenade pour former une équipe de bobsleigh ». Mais voilà que d’autres sports des JO d’hiver intéressent également Hamilton, qui a alors pu expliquer : « Enfin, j'adore le ski de fond et le tir. Je suis vraiment doué au tir, mais je suis moins bon en ski de fond. J'ai vu qu'un skieur de fond jamaïcain fait des performances incroyables, surtout qu'il n'y a pas de neige en Jamaïque. C'est une histoire fascinante. Mais il faut être assez grand pour skier, et je ne le suis pas ».
Charles Leclerc choisit aussi le bobsleigh
Lewis Hamilton n’est d’ailleurs pas le seul à s’imaginer faire du bobsleigh aux Jeux Olympiques d’hiver. En effet, Charles Leclerc, son coéquipier chez Ferrari, a lui aussi donné la même réponse, confiant : « Je crois qu'il y a quatre ou cinq personnes. Un pilote et quatre sprinteurs ? Je ne sais pas. Enfin, tout le monde pousse, mais il me faudra des gars un peu plus costauds que moi. Je serai le pilote, et je serai plutôt bon là-dedans ».