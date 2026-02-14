F1 - Lewis Hamilton aux Jeux Olympiques d’hiver : Le pilote Ferrari s’imagine changer de sport

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En ce moment, du côté de l’Italie, les Jeux Olympiques d’hiver se déroulent. C’est ainsi l’occasion de revoir certains sports qui sont peu diffusés d’ordinaire. De quoi donner des idées à Lewis Hamilton s’il venait à changer de carrière ? Alors qu’il pilote actuellement pour Ferrari en Formule 1, le Britannique se verrait bien dans un autre sport pour participer à ces JO.

Si Lewis Hamilton est une star de la Formule 1 depuis de nombreuses années maintenant, le Britannique n’en reste pas moins un très grand sportif. Aurait-on d’ailleurs pu voir le pilote Ferrari dans une autre discipline ? Hamilton se régale en F1, mais d’autres sports l’intéressent notamment en ce moment avec les Jeux Olympiques d’hiver. D’ailleurs, le septuple champion du monde n’aurait pas dit non pour changer de discipline afin d’y participer.

« Si je devais pratiquer un sport olympique d'hiver, ce serait le bobsleigh » Et pour être aux Jeux Olympiques, Lewis Hamilton se serait bien mis… au bobsleigh. En effet, dans des propos rapportés par Motorsport, le pilote Ferrari a confié : « Si je devais pratiquer un sport olympique d'hiver, ce serait le bobsleigh. J'ai toujours rêvé d'en faire. Il n'y a pas d'équipe de Grenade, alors je prendrais peut-être mon ami Jan et quelques autres personnes de Grenade pour former une équipe de bobsleigh ». Mais voilà que d’autres sports des JO d’hiver intéressent également Hamilton, qui a alors pu expliquer : « Enfin, j'adore le ski de fond et le tir. Je suis vraiment doué au tir, mais je suis moins bon en ski de fond. J'ai vu qu'un skieur de fond jamaïcain fait des performances incroyables, surtout qu'il n'y a pas de neige en Jamaïque. C'est une histoire fascinante. Mais il faut être assez grand pour skier, et je ne le suis pas ».