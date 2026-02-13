F1 : «Tensions» chez Red Bull, le départ qui a touché Max Verstappen…

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vice-champion du monde en 2025, Max Verstappen a connu une saison mouvementée, tout comme son écurie. En effet, en plein milieu de la saison, Red Bull a décidé d’acter un départ majeur. En décembre, le Néerlandais évoquait une rupture compliquée, et avouait que des tensions avaient eu lieu au sein de l’écurie autrichienne.

La saison 2025 de Max Verstappen aura été marquante. Et pour cause, s’il ne disposait pas de la meilleure monoplace, le quadruple champion du monde s’est battu jusqu’au bout, faisant de la fin de saison une véritable course haletante. Finalement, le Néerlandais a échoué à seulement deux petits points de Lando Norris, mais aura prouvé qu’il était bel et bien le meilleur pilote de sa génération.

Excited to get going again! pic.twitter.com/kYqlnXCt8Y — Max Verstappen (@Max33Verstappen) January 26, 2026

Christian Horner remplacé chez Red Bull Clairement, Verstappen a pu compter et bénéficier de l’arrivée de Laurent Mekies à la tête de l’équipe. Car en juillet 2025, Red Bull décidait de se séparer de Christian Horner, véritable figure de proue du projet depuis vingt ans. Une séparation extrêmement importante à la fois du côté de l’écurie autrichienne, mais également du côté du Néerlandais, qui avait un lien fort avec le Britannique. En décembre, Verstappen réagissait sur ce départ majeur.