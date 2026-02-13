F1 : «Tensions» chez Red Bull, le départ qui a touché Max Verstappen…

Vice-champion du monde en 2025, Max Verstappen a connu une saison mouvementée, tout comme son écurie. En effet, en plein milieu de la saison, Red Bull a décidé d’acter un départ majeur. En décembre, le Néerlandais évoquait une rupture compliquée, et avouait que des tensions avaient eu lieu au sein de l’écurie autrichienne.
La saison 2025 de Max Verstappen aura été marquante. Et pour cause, s’il ne disposait pas de la meilleure monoplace, le quadruple champion du monde s’est battu jusqu’au bout, faisant de la fin de saison une véritable course haletante. Finalement, le Néerlandais a échoué à seulement deux petits points de Lando Norris, mais aura prouvé qu’il était bel et bien le meilleur pilote de sa génération.
Christian Horner remplacé chez Red Bull
Clairement, Verstappen a pu compter et bénéficier de l’arrivée de Laurent Mekies à la tête de l’équipe. Car en juillet 2025, Red Bull décidait de se séparer de Christian Horner, véritable figure de proue du projet depuis vingt ans. Une séparation extrêmement importante à la fois du côté de l’écurie autrichienne, mais également du côté du Néerlandais, qui avait un lien fort avec le Britannique. En décembre, Verstappen réagissait sur ce départ majeur.
« C'est toujours difficile. J'ai créé un lien avec Christian »
« Je dois dire que les choses n'allaient pas très bien pour l'ensemble de l'équipe en termes de résultats. Il y avait évidemment un peu de tensions au sein de l'équipe. Et quand les choses ne vont pas bien depuis longtemps… Au final, les actionnaires voulaient eux aussi du changement. Parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de la façon dont les choses se passaient. Ils ont décidé de faire un changement et de promouvoir Laurent. Au bout du compte, c'est toujours difficile. J'ai créé un lien avec Christian, et accompli énormément de choses. Surtout en 2021, ces moments-là aussi, on ne les oublie jamais. Christian est vraiment allé au feu pour moi. Ce genre de choses est toujours difficile quand on se parle au téléphone », confiait ainsi Max Verstappen.