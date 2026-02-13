F1 : Verstappen se fait recadrer par un champion du monde, «il peut prendre sa retraite» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le début de saison 2026 approche à grands pas. Les pilotes ont pu découvrir et tester leurs premières sensations autour de leurs nouvelles monoplaces à l’occasion des essais hivernaux de Barcelone et de Bahreïn. Si Max Verstappen a d’ailleurs poussé un coup de gueule à ce sujet, le Néerlandais a été repris sèchement par un autre champion du monde. Explications.

De quoi sera faite la saison 2026 ? Une chose est sûre, les pilotes abordent une véritable révolution en raison des nouvelles réglementations imposées sur les monoplaces. Alors que les différents pilotes ont pu découvrir ces nouveautés au cours des dernières semaines à l’occasion des essais hivernaux de Barcelone notamment, Max Verstappen lui, ne semble pas avoir apprécié tous ces changements.

Max Verstappen a littéralement dézingué la nouvelle réglementation 2026 comparant les nouvelles F1 à des "Formule E sous stéroïdes" ! 💬😬



"Pour être honnête, ce n'est pas très amusant à conduire."



"En tant que pilote, je trouve que les sensations ne sont pas vraiment celles de… pic.twitter.com/y7NsPl9e5G — Secteur F1 (@Secteur_F1) February 12, 2026

Verstappen en colère : « Pour moi, ce n’est tout simplement pas de la Formule 1 » « Ce n’est pas très Formule 1. Ça ressemble plus à de la Formule E sous stéroïdes. À piloter, ce n’est pas très amusant. Le mot juste, c’est gestion. Beaucoup de ce que vous faites en tant que pilote a un effet énorme sur l’aspect énergétique. Pour moi, ce n’est tout simplement pas de la Formule 1. Une voiture qui gagne, ça ne suffit pas. Elle doit aussi être amusante à piloter », a ainsi déclaré le quadruple champion du monde, qui a été assez violemment repris par… Lando Norris, son grand rival de la saison dernière.