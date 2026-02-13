F1 : Verstappen se fait recadrer par un champion du monde, «il peut prendre sa retraite» !

Le début de saison 2026 approche à grands pas. Les pilotes ont pu découvrir et tester leurs premières sensations autour de leurs nouvelles monoplaces à l’occasion des essais hivernaux de Barcelone et de Bahreïn. Si Max Verstappen a d’ailleurs poussé un coup de gueule à ce sujet, le Néerlandais a été repris sèchement par un autre champion du monde. Explications.
De quoi sera faite la saison 2026 ? Une chose est sûre, les pilotes abordent une véritable révolution en raison des nouvelles réglementations imposées sur les monoplaces. Alors que les différents pilotes ont pu découvrir ces nouveautés au cours des dernières semaines à l’occasion des essais hivernaux de Barcelone notamment, Max Verstappen lui, ne semble pas avoir apprécié tous ces changements.
Verstappen en colère : « Pour moi, ce n’est tout simplement pas de la Formule 1 »
« Ce n’est pas très Formule 1. Ça ressemble plus à de la Formule E sous stéroïdes. À piloter, ce n’est pas très amusant. Le mot juste, c’est gestion. Beaucoup de ce que vous faites en tant que pilote a un effet énorme sur l’aspect énergétique. Pour moi, ce n’est tout simplement pas de la Formule 1. Une voiture qui gagne, ça ne suffit pas. Elle doit aussi être amusante à piloter », a ainsi déclaré le quadruple champion du monde, qui a été assez violemment repris par… Lando Norris, son grand rival de la saison dernière.
« Si Max veut prendre sa retraite, il peut prendre sa retraite »
« Si Max veut prendre sa retraite, il peut prendre sa retraite. On est payés une somme stupide pour piloter et voyager dans le monde entier. On ne peut pas vraiment se plaindre. N’importe quel pilote peut aller faire autre chose. Ce n’est pas comme s’il était obligé d’être là, ni comme si quiconque l’était. C’est un défi, mais c’est un bon défi, amusant, pour les ingénieurs comme pour les pilotes. Il faut piloter d’une manière différente, comprendre et gérer les choses différemment, mais je peux toujours piloter des voitures, voyager dans le monde entier et m’amuser énormément. Donc, rien de quoi se plaindre », a ainsi confié le champion du monde 2025 dans des propos relayés par Ouest-France.