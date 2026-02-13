F1 : Lewis Hamilton, sa réponse assez cash sur son couple avec Kim Kardashian

Amadou Diawara

Après un week-end romantique au Royaume-Uni, Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont été aperçus ensemble à Paris. Et lors de la finale du Superbowl, organisée en Californie, le couple s'est une nouvelle fois affiché. A Bahreïn pour des essais libres de Formule 1, Lewis Hamilton a été interrogé sur sa relation amoureuse avec Kim Kardashian. Toutefois, il s'est montré peu loquace.

Lewis Hamilton a démarré une nouvelle relation amoureuse avec Kim Kardashian. En effet, le couple s'affiche de plus en plus en public. Comme révélé par The Sun, Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont d'abord passé un week-end romantique au Royaume-Uni. Ensuite, les deux vedettes ont été aperçus à Paris, avant d'assister ensemble à la finale du Superbowl en Californie (Etats-Unis). Interrogé sur Kim Kardashian, Lewis Hamilton s'est prononcé pour la première fois sur leur idylle.

«C'est privé» Lors d'un entretien accordé à Sky Sports, Lewis Hamilton a fait passer un message clair sur sa relation avec Kim Kardashian. « Avez-vous davantage apprécié la compagnie de Kim Kardashian que la finale du Superbowl ? Je ne ferai aucun commentaire à ce sujet. C'est privé », a balancé le pilote de Formule 1, en marge des essais libres de Bahreïn.