F1 - «Nous travaillons sur une suite» : Lewis Hamilton, sa nouvelle aventure à Hollywood ?

Lewis Hamilton est sans contestation possible l’une des têtes d’affiches du monde de la Formule 1. Il est le pilote le plus titré du paddock avec sept titres mondiaux, il est avec Charles Leclerc l’image de Ferrari et, depuis peu, semble fréquenter une célébrité planétaire en la personne de Kim Kardashian. Aperçu au Superbowl à San Francisco dimanche dernier, Hamilton a vu le film F1 qu’il produit avec sa société être nommé aux Oscars. A Hollywood, une grande annonce a été faite.

Il y a quelques années de cela, Lewis Hamilton se lançait un nouveau défi loin des paddocks. Le septuple champion de Formule 1 mettait un pied dans le monde du cinéma en inaugurant sa société de production Dawn Apollo Films. Cette dernière a notamment travaillé pour deux long-métrages explosifs de Joseph Kosinski que sont Top Gun : Maverick avec Tom Cruise ainsi que F1 : le film mettant en scène Brad Pitt, Javier Bardem et Damson Idris. Sorti en juin dernier avec des prises de vues réelles collectées pendant différents week-end de Grands Prix, le projet a récolté cinq nominations aux Oscars dont la prestigieuse catégorie de « meilleur film ».

The Oscar Nominations are in... 🥁



F1 The Movie has been nominated in FOUR categories: Best Picture, Visual Effects, Sound, and Film Editing 🏆👏#F1 #Oscars pic.twitter.com/GxXAknN7e9 — Formula 1 (@F1) January 22, 2026

«La réalisation de ce film a été un long parcours» Présent au déjeuner annuel des Oscars mardi quelques semaines avant la traditionnelle cérémonie de l’Academy prévue pour le dimanche 15 mars prochain, Jerry Bruckheimer a vendu la mèche. Il y aura une suite au premier opus de F1. « Nous travaillons sur une suite ». Étant un des producteurs du long-métrage avec sa société Jerry Bruckheimer Films, il n’a pas pour autant dissimulé sa surprise quant à la présence du projet dans la catégorie « meilleur film ». Il en est pour le moins « ravi » au vu des obstacles que les équipes ont dû surmonter pour la réalisation du film. « La réalisation de ce film a été un long parcours, car nous avons dû faire face à plusieurs grèves, mais au final, le film a diverti le public du monde entier. Je n'avais jamais travaillé avec Brad Pitt auparavant et c'est vraiment très excitant de travailler avec lui. ».