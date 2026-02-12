F1 - «Nous travaillons sur une suite» : Lewis Hamilton, sa nouvelle aventure à Hollywood ?

Lewis Hamilton est sans contestation possible l’une des têtes d’affiches du monde de la Formule 1. Il est le pilote le plus titré du paddock avec sept titres mondiaux, il est avec Charles Leclerc l’image de Ferrari et, depuis peu, semble fréquenter une célébrité planétaire en la personne de Kim Kardashian. Aperçu au Superbowl à San Francisco dimanche dernier, Hamilton a vu le film F1 qu’il produit avec sa société être nommé aux Oscars. A Hollywood, une grande annonce a été faite.
Il y a quelques années de cela, Lewis Hamilton se lançait un nouveau défi loin des paddocks. Le septuple champion de Formule 1 mettait un pied dans le monde du cinéma en inaugurant sa société de production Dawn Apollo Films. Cette dernière a notamment travaillé pour deux long-métrages explosifs de Joseph Kosinski que sont Top Gun : Maverick avec Tom Cruise ainsi que F1 : le film mettant en scène Brad Pitt, Javier Bardem et Damson Idris. Sorti en juin dernier avec des prises de vues réelles collectées pendant différents week-end de Grands Prix, le projet a récolté cinq nominations aux Oscars dont la prestigieuse catégorie de « meilleur film ».
«La réalisation de ce film a été un long parcours»
Présent au déjeuner annuel des Oscars mardi quelques semaines avant la traditionnelle cérémonie de l’Academy prévue pour le dimanche 15 mars prochain, Jerry Bruckheimer a vendu la mèche. Il y aura une suite au premier opus de F1. « Nous travaillons sur une suite ». Étant un des producteurs du long-métrage avec sa société Jerry Bruckheimer Films, il n’a pas pour autant dissimulé sa surprise quant à la présence du projet dans la catégorie « meilleur film ». Il en est pour le moins « ravi » au vu des obstacles que les équipes ont dû surmonter pour la réalisation du film. « La réalisation de ce film a été un long parcours, car nous avons dû faire face à plusieurs grèves, mais au final, le film a diverti le public du monde entier. Je n'avais jamais travaillé avec Brad Pitt auparavant et c'est vraiment très excitant de travailler avec lui. ».
«Égoïstement parlant, j'aimerais bien reprendre le volant»
Qu’en pense le principal intéressé ? Reviendra-t-il dans le rôle du pilote vétéran Sonny Hayes ? Pendant la promotion du long-métrage, Brad Pitt bottait en touche quand bien même retoucher une F2 le titillait déjà. « Égoïstement parlant, j'aimerais bien reprendre le volant. La F1 reste notre priorité. Il faut se concentrer sur Joshua Pierce et le reste de l'équipe qui se battent pour le championnat. Quelle place occupe Sonny dans tout ça ? Je ne sais pas trop. Il est probablement sur les salines de Bonneville, en train de battre des records de vitesse ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre pour l'instant ». Difficile d’imaginer Lewis Hamilton, qui a été une pièce-maîtresse pour conserver une certaine authenticité du pilotage d’une F1 pour le film, rester en retrait d’un tel projet de sequel. Le décor a été planté à Hollywood…