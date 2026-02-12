«Fuck PSG» : Wembanyama, la provocation qui n’en finit pas…

La saison 2024/2025 du PSG restera dans les annales. Le club de la capitale a tout raflé, hormis la Coupe du monde des clubs perdue en finale contre Chelsea en juillet dernier. Moment où Victor Wembanyama avait adressé, en bon ambassadeur et supporter du Paris Saint-Germain, un message de remerciements dans un montage de vidéo mis sur pied par l’équipe marketing du PSG. Une affection envers l’institution parisienne qui lui a valu quelques piques à San Antonio dans le vestiaire des Spurs.
Il est tout bonnement incontournable. Du haut de ses 22 ans, Victor Wembanyama est déjà une attraction de la NBA. Le plus grand joueur de la ligue, au sens propre du terme avec ses 2 mètres 24, vend déjà plus de maillots que la légende de 41 ans LeBron James. Pour le All-Star Game qui se déroulera dimanche à Los Angeles dans la salle des Clippers, « Wemby » fera partie du cinq de départ de la Conférence Ouest aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander, Brandon Ingram qui a remplacé Stephen Curry forfait, Nikola Jokic et Luka Doncic. LeBron James sera pour sa part sur le banc de touche.
Wemby, un amoureux de Paris
Victor Wembanyama est le premier joueur français de l’histoire de la NBA à bénéficier d’une place de titulaire pour le match des étoiles lors du All-Star week-end. De quoi mesurer à quel point sa renommée et popularité n’est plus à mettre en doute de l’autre côté de l’Atlantique. La star de l’équipe de France de basket a grandi en région parisienne où il a eu un coup de cœur avec le PSG. A l’âge de 7 ans, le Paris Saint-Germain passait sous pavillon qatarien et forcément, Wembanyama a grandi en voyant un club parisien conquérant jusqu’au sacre en Ligue des champions la saison dernière, le premier de l’histoire du club.
«Fuck PSG !» : Jeremy Sochan ne lâche par Victor Wembanyama
Pendant sa jeunesse, le pivot des Spurs s’identifiait au Paris Saint-Germain et occupait même le poste de gardien de but. Son affection pour le PSG, Jeremy Sochan ne la connaît que trop bien. Son désormais ex-coéquipier à San Antonio, puisque la franchise texane aurait coupé son contrat ces dernières heures, aimait tout particulièrement et de manière régulière prononcer les mots suivants à l’encontre de Wembanyama et à Maxime Aubin, correspondant de L’Équipe à San Antonio : « Fuck PSG ! ». Ce fut le quotidien de Wemby, du troll bon enfant qui devrait donc prendre fin au vu de la tournure prise par les évènements entre les Spurs et Sochan.