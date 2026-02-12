«Fuck PSG» : Wembanyama, la provocation qui n’en finit pas…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La saison 2024/2025 du PSG restera dans les annales. Le club de la capitale a tout raflé, hormis la Coupe du monde des clubs perdue en finale contre Chelsea en juillet dernier. Moment où Victor Wembanyama avait adressé, en bon ambassadeur et supporter du Paris Saint-Germain, un message de remerciements dans un montage de vidéo mis sur pied par l’équipe marketing du PSG. Une affection envers l’institution parisienne qui lui a valu quelques piques à San Antonio dans le vestiaire des Spurs.

Il est tout bonnement incontournable. Du haut de ses 22 ans, Victor Wembanyama est déjà une attraction de la NBA. Le plus grand joueur de la ligue, au sens propre du terme avec ses 2 mètres 24, vend déjà plus de maillots que la légende de 41 ans LeBron James. Pour le All-Star Game qui se déroulera dimanche à Los Angeles dans la salle des Clippers, « Wemby » fera partie du cinq de départ de la Conférence Ouest aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander, Brandon Ingram qui a remplacé Stephen Curry forfait, Nikola Jokic et Luka Doncic. LeBron James sera pour sa part sur le banc de touche.

Victor Wembanyama, actuellement à Paris avec son équipe NBA, ne lâche pas son nouveau maillot du PSG ❤️💙🪽 pic.twitter.com/CVryavOJI7 — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 24, 2025

Wemby, un amoureux de Paris Victor Wembanyama est le premier joueur français de l’histoire de la NBA à bénéficier d’une place de titulaire pour le match des étoiles lors du All-Star week-end. De quoi mesurer à quel point sa renommée et popularité n’est plus à mettre en doute de l’autre côté de l’Atlantique. La star de l’équipe de France de basket a grandi en région parisienne où il a eu un coup de cœur avec le PSG. A l’âge de 7 ans, le Paris Saint-Germain passait sous pavillon qatarien et forcément, Wembanyama a grandi en voyant un club parisien conquérant jusqu’au sacre en Ligue des champions la saison dernière, le premier de l’histoire du club.