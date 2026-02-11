Du jamais vu pour Wembanyama : Son partenaire se charge du bizutage (et personne ne l’a vu venir)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une première, dès sa troisième saison NBA. Victor Wembanyama fait partie du cercle relativement fermé des joueurs sélectionnés pour être titulaire dans une équipe du All-Star Game. C’est simple, aucun français avant lui n’est parvenu à effectuer cette prouesse. A 22 ans, Wemby l’a fait et a été la cible d’un bizutage assez drôle d’un de ses coéquipiers chez les San Antonio Spurs.

Victor Wembanyama a pris le chemin de San Antonio à l’automne 2023. Numéro un de la draft en question cette année-là, l’étoile montante du basket français est rapidement devenu un élément incontournable des Spurs. Sans grande surprise, « Wemby » a été nommé rookie de l’année au terme de la saison régulière de 2023/2024. Malgré sa thrombose veineuse le privant de la fin de l’exercice précédent, le pivot qui n’est autre que le plus grand joueur de la NBA au sens propre avec ses 2 mètres 24, a confirmé tous les espoirs placés en lui. En attendant une éventuelle consécration future avec un potentiel titre de champion NBA, Wembanyama a intégré le cinq majeur de l’équipe de la conférence Ouest pour le All-Star Game qui se déroulera ce dimanche 15 février. Une première pour un joueur de nationalité française.

NOTRE MVP DE LA NUIT 🌟🔥



Victor Wembanyama a été SENSATIONNEL hier soir ! Avec ses 37 points marqués en 1re mi-temps et ses 12 rebonds, il a permis aux Spurs de creuser l'écart et d'aller chercher la victoire à Los Angeles. pic.twitter.com/6YsHOPxlyc — First Team (@FirstTeam101) February 11, 2026

«Victor s'est rasé le crâne récemment et n'a plus un seul cheveu, alors il fallait bien lui taper un peu sur la tête» Correspondant de L’Équipe à San Antonio, Maxime Aubin était présent lorsque Victor Wembanyama a appris sa sélection dans l’équipe de l’Ouest. Un sourire, une poignée de mains avec le coach des Spurs : Mitch Johnson, avant d’entamer une séance d’entraînement. A son terme, Wemby a été la cible d’un bizutage par Bismack Biyombo, son coéquipier au sein de la franchise texane. « Victor s'est rasé le crâne récemment et n'a plus un seul cheveu, alors il fallait bien lui taper un peu sur la tête. Je suis très fier de lui. Ça montre la façon dont il travaille, et aussi son importance dans le jeu collectif qu'on développe ».