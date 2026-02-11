Du jamais vu pour Wembanyama : Son partenaire se charge du bizutage (et personne ne l’a vu venir)

Une première, dès sa troisième saison NBA. Victor Wembanyama fait partie du cercle relativement fermé des joueurs sélectionnés pour être titulaire dans une équipe du All-Star Game. C’est simple, aucun français avant lui n’est parvenu à effectuer cette prouesse. A 22 ans, Wemby l’a fait et a été la cible d’un bizutage assez drôle d’un de ses coéquipiers chez les San Antonio Spurs.
Victor Wembanyama a pris le chemin de San Antonio à l’automne 2023. Numéro un de la draft en question cette année-là, l’étoile montante du basket français est rapidement devenu un élément incontournable des Spurs. Sans grande surprise, « Wemby » a été nommé rookie de l’année au terme de la saison régulière de 2023/2024. Malgré sa thrombose veineuse le privant de la fin de l’exercice précédent, le pivot qui n’est autre que le plus grand joueur de la NBA au sens propre avec ses 2 mètres 24, a confirmé tous les espoirs placés en lui. En attendant une éventuelle consécration future avec un potentiel titre de champion NBA, Wembanyama a intégré le cinq majeur de l’équipe de la conférence Ouest pour le All-Star Game qui se déroulera ce dimanche 15 février. Une première pour un joueur de nationalité française.
«Victor s'est rasé le crâne récemment et n'a plus un seul cheveu, alors il fallait bien lui taper un peu sur la tête»
Correspondant de L’Équipe à San Antonio, Maxime Aubin était présent lorsque Victor Wembanyama a appris sa sélection dans l’équipe de l’Ouest. Un sourire, une poignée de mains avec le coach des Spurs : Mitch Johnson, avant d’entamer une séance d’entraînement. A son terme, Wemby a été la cible d’un bizutage par Bismack Biyombo, son coéquipier au sein de la franchise texane. « Victor s'est rasé le crâne récemment et n'a plus un seul cheveu, alors il fallait bien lui taper un peu sur la tête. Je suis très fier de lui. Ça montre la façon dont il travaille, et aussi son importance dans le jeu collectif qu'on développe ».
«J'ai envie de jouer dur»
Un nouveau look pour Victor Wembanyama qui a eu le mérite de choquer. Se présentant en salle de presse avec un crâne rasé, Wemby est brièvement revenu sur cette nouvelle coupe. « Que peut-il mal se passer lorsque le plan est de tout couper (rire) ? Tu ne peux pas te rater. Je gardais cette pensée dans un coin de ma tête depuis un moment. Le fait qu'il veuille aussi le faire m'a tout bonnement convaincu. J'ai senti qu'il fallait prendre rapidement une décision parce qu'on commençait à en perdre un peu ». A l’approche du All-Star week-end à Los Angeles, Victor Wembanyama a déjà annoncé la couleur : il ne jouera pas avec le frein à main. « J'ai envie de jouer dur et d'influencer les grands de ce sport à faire pareil ».