«C'est ridicule» : C'est la douche froide pour Lewis Hamilton, et son annonce ne va pas plaire à Ferrari

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent à Bahreïn pour les essais hivernaux, Lewis Hamilton a pu découvrir plus en détails la nouvelle génération de monoplaces, dans des conditions différentes de celles connues à Barcelone. Et clairement, le pilote britannique ne semble pas encore totalement convaincu.

Après une première découverte à Barcelone, les pilotes ont pu se familiariser un peu plus avec les nouvelles monoplaces de Formule 1. Il faut dire que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre avec ce changement radical de réglementation. Et alors que la plupart des pilotes semblaient ravis d'entrer dans une nouvelle ère, Lewis Hamilton jette un froid en expliquant que sur le circuit de Sakhir à Barheïn, dans des conditions très différentes de celles connues à Barcelone, sa nouvelle Ferrari n'était pas si agréable à piloter.

"Les fans ne vont pas comprendre, même la plupart des ingénieurs n'y arrivent pas."



Après avoir roulé ce matin, Lewis Hamilton donne son ressenti 👀 #F1 pic.twitter.com/v7lXzYk8Bj — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) February 11, 2026

Lewis Hamilton pas encore convaincu par sa nouvelle monoplace « En réfléchissant aux nouvelles voitures, il y a beaucoup moins d’appui aérodynamique, oui. La voiture est plus courte, elle est plus légère, et elle est en fait plus facile à rattraper. C’est assez amusant, ça ressemble beaucoup au rallye. Ouais, je pense qu’on est plus lents que la F2, là tout de suite, non ? Enfin, c’est l’impression que ça donne. Je pense qu’pour le moment, ça ne ressemble en rien à avant, et il est vraiment trop tôt pour le dire. Avec la voiture de base que nous avons, nous essayons encore de tester différentes choses. Nous essayons toujours de trouver la fenêtre dans laquelle elle aime fonctionner. Nous n’avons pas optimisé les pneus, pas encore optimisé le package aéro, la hauteur de caisse, l’équilibre mécanique, toutes ces différentes choses. Donc, je ne vais pas juger ça maintenant. Les sensations n’étaient pas géniales aujourd’hui avec le vent. C’est très, très venteux ici — le plus venteux dont je me souvienne ici. Il faut prendre ça avec des pincettes. En plus, c’est le premier jour ici [et] le matin, ce n’est jamais amusant », confie-t-il au micro de Canal+ avant de poursuivre.