F1 : Un grand espoir rejoint Verstappen, «la pression est énorme, surtout avec Max»

Considéré d’assez loin comme le meilleur pilote de sa génération, Max Verstappen a également acquis une certaine réputation chez Red Bull et en Formule 1. Alors qu’un nouvel espoir vient de s’installer aux côtés du Néerlandais au sein de l’écurie autrichienne, certains observateurs estiment qu’il est très dur de performer avec le quadruple champion du monde comme coéquipier.
Le début de saison approche à grands pas. Si les écuries ont pu tester leurs nouvelles monoplaces à l’occasion des essais hivernaux de Barcelone, Red Bull de son côté, part de très loin. En effet, l’écurie autrichienne développe désormais son propre moteur, et aux côtés de Max Verstappen, une grande décision a été prise en fin de saison dernière.
Hadjar va devoir supporter la pression Verstappen
Après les échecs Liam Lawson et Yuki Tsunoda, c’est le jeune Français Isack Hadjar qui a été sélectionné en tant que deuxième pilote. Très prometteur, le pilote de 21 ans va apprendre le très haut niveau aux côtés de Max Verstappen, qui a la réputation de prendre énormément de place au sein de l’équipe. Vice-champion du monde en 2008, Felipe Massa s’est exprimé sur l’immense défi qui attend Hadjar chez RB.
« Évidemment, la pression est énorme, surtout avec Max à ses côtés »
« Aujourd’hui, il a une opportunité incroyable en rejoignant l’équipe la plus importante, Red Bull. Évidemment, la pression est énorme, surtout avec Max à ses côtés. Il doit garder en tête sa progression et son développement, pour atteindre le niveau dont il est capable à long terme.Je pense qu’il arrive chez Red Bull la bonne année, parce que toutes les règles sont différentes. Tout change, y compris la manière de piloter la voiture. Peut-être que ce ne sera pas la même Red Bull que ces dernières années, quand le coéquipier ne pouvait pas piloter la voiture comme Max. C’est peut-être une bonne opportunité pour Hadjar d’avoir une voiture moins compliquée que celles des dernières saisons », a ainsi analysé le Brésilien dans des propos relayés par l’Auto Journal.