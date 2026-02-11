F1 : Un grand espoir rejoint Verstappen, «la pression est énorme, surtout avec Max»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Considéré d’assez loin comme le meilleur pilote de sa génération, Max Verstappen a également acquis une certaine réputation chez Red Bull et en Formule 1. Alors qu’un nouvel espoir vient de s’installer aux côtés du Néerlandais au sein de l’écurie autrichienne, certains observateurs estiment qu’il est très dur de performer avec le quadruple champion du monde comme coéquipier.

Le début de saison approche à grands pas. Si les écuries ont pu tester leurs nouvelles monoplaces à l’occasion des essais hivernaux de Barcelone, Red Bull de son côté, part de très loin. En effet, l’écurie autrichienne développe désormais son propre moteur, et aux côtés de Max Verstappen, une grande décision a été prise en fin de saison dernière.

Isack a son arrivée au circuit avec Harry (son coach). #F1Testing pic.twitter.com/BdgAIrRajg — IH6_FanPage_Fr 🇫🇷 (@IHadjar_fans) February 11, 2026

Hadjar va devoir supporter la pression Verstappen Après les échecs Liam Lawson et Yuki Tsunoda, c’est le jeune Français Isack Hadjar qui a été sélectionné en tant que deuxième pilote. Très prometteur, le pilote de 21 ans va apprendre le très haut niveau aux côtés de Max Verstappen, qui a la réputation de prendre énormément de place au sein de l’équipe. Vice-champion du monde en 2008, Felipe Massa s’est exprimé sur l’immense défi qui attend Hadjar chez RB.