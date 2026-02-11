«Il va gagner avec 30 secondes d'avance» : Il va tout écraser en F1, un pilote donne le nom de l'immense favori de la saison (ce n'est pas Verstappen)

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le 8 mars prochain, la saison de Formule 1 débutera à Melbourne. Un moment très attendu alors que la hiérarchie paraît impossible à dessiner avec les nouvelles réglementation et la révolution concernant les moteurs. Mais un favori est toutefois désigné par les autres pilotes.

La prochaine saison de Formule 1 est très attendue puisqu'il s'agit du début d'une nouvelle génération de monoplace avec l'instauration d'un moteur hybride et de nombreuses nouveautés sur le plan aérodynamique. Et George Russell expliquait d'ailleurs que cela impliquait un grand changement en terme de pilotage : « Il y a évidemment eu beaucoup de discussions autour d'un éventuel rétrogradage dans les lignes droites dans certaines circonstances. Ce sera probablement encore le cas, mais honnêtement, cela ne me semble pas si anormal ». Et alors que le pilote Mercedes est considéré comme le grand favori de la saison 2026, Lance Stroll lui a répondu avec humour.

😏 Lance Stroll minimise les inquiétudes sur le règlement #F1 2026 et répond avec ironie à George Russell...



Ses mots ➡️

«Lorsqu'il remportera peut-être la course en Australie avec 30 secondes d'avance...» « C'est certain. Pour ma part, je le dis depuis longtemps : je pense que ce serait bien d'avoir des moteurs atmosphériques fonctionnant avec des carburants synthétiques, mais je ne fais pas les règles, je me contente de piloter les voitures. Je suis sûr que George, lorsqu'il remportera peut-être la course en Australie avec 30 secondes d'avance dans sa Mercedes, ne verra pas d'inconvénient à beaucoup rétrograder dans les lignes droites et à faire du lift and coast. Peut-être changera-t-il d'avis d'ici là », confie-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.