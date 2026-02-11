«Il va gagner avec 30 secondes d'avance» : Il va tout écraser en F1, un pilote donne le nom de l'immense favori de la saison (ce n'est pas Verstappen)

Le 8 mars prochain, la saison de Formule 1 débutera à Melbourne. Un moment très attendu alors que la hiérarchie paraît impossible à dessiner avec les nouvelles réglementation et la révolution concernant les moteurs. Mais un favori est toutefois désigné par les autres pilotes.
La prochaine saison de Formule 1 est très attendue puisqu'il s'agit du début d'une nouvelle génération de monoplace avec l'instauration d'un moteur hybride et de nombreuses nouveautés sur le plan aérodynamique. Et George Russell expliquait d'ailleurs que cela impliquait un grand changement en terme de pilotage : « Il y a évidemment eu beaucoup de discussions autour d'un éventuel rétrogradage dans les lignes droites dans certaines circonstances. Ce sera probablement encore le cas, mais honnêtement, cela ne me semble pas si anormal ». Et alors que le pilote Mercedes est considéré comme le grand favori de la saison 2026, Lance Stroll lui a répondu avec humour.
«Lorsqu'il remportera peut-être la course en Australie avec 30 secondes d'avance...»
« C'est certain. Pour ma part, je le dis depuis longtemps : je pense que ce serait bien d'avoir des moteurs atmosphériques fonctionnant avec des carburants synthétiques, mais je ne fais pas les règles, je me contente de piloter les voitures. Je suis sûr que George, lorsqu'il remportera peut-être la course en Australie avec 30 secondes d'avance dans sa Mercedes, ne verra pas d'inconvénient à beaucoup rétrograder dans les lignes droites et à faire du lift and coast. Peut-être changera-t-il d'avis d'ici là », confie-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.
Russell, le grand favori ?
Bien qu'il réponde avec ironie à George Russell, Lance Stroll évoque toutefois une tendance assez claire qui émerge depuis quelques semaines à savoir que Mercedes est déjà devant dans la hiérarchie. Lando Norris présentait effectivement son compatriote comme le favori pour lui succéder : « George est le grand favori. On s’entend très bien. On ne se parle pas tous les jours, mais il y a énormément de respect entre nous. Il me montre ce respect, et je crois complètement qu’il gagnera un championnat du monde à un moment donné. Que ce soit cette année, l’an prochain ou plus tard. J’ai adoré me battre avec lui. C’est quelqu’un de vraiment bien, et j’ai pris du plaisir dans tout ça ».