Lewis Hamilton : Avant Kim Kardashian, cette autre histoire d’amour avec une star mondiale

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La présence de Lewis Hamilton et Kim Kardashian au Super Bowl n’a échappé à personne, alors que les deux stars font l’objet de rumeurs autour d’une présumée romance. La star de Ferrari avait déjà fait parler d’elle par le passé avec une autre histoire d’amour, cette fois-ci bien officielle...

Après les rumeurs, la confirmation ? Dimanche soir, Lewis Hamilton est apparu dans les travées du Levi’s Stadium de Santa Clara aux côtés de Kim Kardashian, tous deux venus assister à la victoire des Seattle Seahawks contre les New England Patriots, événement marqué également par le show très politique de Bad Bunny à la mi-temps. Il y a quelques jours, le tabloïd britannique The Sun avait révélé la présence des deux stars, amies de longue date, dans un hôtel de luxe des Cotswolds en Angleterre pour un moment « très romantique » selon un témoin.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian attend the #SuperBowlLX pic.twitter.com/jjpwrHkfyg — deni (@fiagirly) February 9, 2026

D’autres rumeurs avant Kim Kardashian « Tout s’est fait dans le plus grand secret, ils voulaient clairement passer du temps rien qu'à deux, avait expliqué une personne présente sur les lieux, rapporté par The Sun. Le soir, ils ont dîné dans une salle privée afin de ne pas avoir d'autres clients autour d'eux. ‘Estelle Manor’ (nom du domaine) est un endroit incroyable pour un rendez-vous galant, c'est tellement luxueux et glamour. » Ce n’est pas la première fois que la star de Formule 1 est annoncée en couple avec une célébrité, des rumeurs de la sorte ayant également circulé avec Rihanna, Shakira ou encore Kendall Jenner, qui n’est autre que la demi-sœur de Kim Kardashian.