Lewis Hamilton : Avant Kim Kardashian, cette autre histoire d’amour avec une star mondiale

La présence de Lewis Hamilton et Kim Kardashian au Super Bowl n’a échappé à personne, alors que les deux stars font l’objet de rumeurs autour d’une présumée romance. La star de Ferrari avait déjà fait parler d’elle par le passé avec une autre histoire d’amour, cette fois-ci bien officielle...
Après les rumeurs, la confirmation ? Dimanche soir, Lewis Hamilton est apparu dans les travées du Levi’s Stadium de Santa Clara aux côtés de Kim Kardashian, tous deux venus assister à la victoire des Seattle Seahawks contre les New England Patriots, événement marqué également par le show très politique de Bad Bunny à la mi-temps. Il y a quelques jours, le tabloïd britannique The Sun avait révélé la présence des deux stars, amies de longue date, dans un hôtel de luxe des Cotswolds en Angleterre pour un moment « très romantique » selon un témoin.
D’autres rumeurs avant Kim Kardashian
« Tout s’est fait dans le plus grand secret, ils voulaient clairement passer du temps rien qu'à deux, avait expliqué une personne présente sur les lieux, rapporté par The Sun. Le soir, ils ont dîné dans une salle privée afin de ne pas avoir d'autres clients autour d'eux. ‘Estelle Manor’ (nom du domaine) est un endroit incroyable pour un rendez-vous galant, c'est tellement luxueux et glamour. » Ce n’est pas la première fois que la star de Formule 1 est annoncée en couple avec une célébrité, des rumeurs de la sorte ayant également circulé avec Rihanna, Shakira ou encore Kendall Jenner, qui n’est autre que la demi-sœur de Kim Kardashian.
Cette histoire d’amour médiatisée de Lewis Hamilton
Mais la dernière vraie histoire d’amour de Lewis Hamilton (tout du moins officielle) remonte à une dizaine d’années, avec une autre star : Nicole Scherzinger. Le septuple champion du monde a partagé la vie de l’ancienne chanteuse des Pussycat Dolls de 2007 à 2015, jusqu’à leur rupture provoquée, selon un proche du couple, par leur emploi du temps chargé. « C’est une décision mutuelle. La distance les tient éloignés l’un de l’autre pendant de trop longues périodes, confiait cette personne en 2015, interrogée par le Daily Mail. Ils sont le plus souvent tous seuls parce qu’ils vivent dans des pays différents. Nicole a le cœur brisé, elle est dévastée ».