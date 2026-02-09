Lewis Hamilton officialise son couple avec Kim Kardashian : La vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une rumeur qui court depuis quelques, mais cette fois-ci, cela semble bien se concrétiser. En effet, Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont fait leur première apparition publique ensemble. C'était dans la nuit de dimanche à lundi lors du SuperBowl. Et les images ont fait le tour des réseaux sociaux.

A l'issue d'une première saison très compliquée avec Ferrari, Lewis Hamilton était apparu au fond du trou, laissant même planer le doute sur son avenir et une possible retraite. Mais c'est un Lewis Hamilton tout sourire qui a repris le chemin des circuits à l'occasion des premiers essais d'avant-saison. Il y a probablement une part d'optimisme en vue de la saison qui débutera le 8 mars à Melbourne, mais pas seulement. En effet, ce n'est pas uniquement la découverte de sa nouvelle Ferrari SF-26 qui met le septuple champion du monde dans cet état.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian attend the #SuperBowlLX pic.twitter.com/jjpwrHkfyg — deni (@fiagirly) February 9, 2026

Lewis Hamilton and Kim Kardashian show off their love for the first time at Super Bowl LX! pic.twitter.com/lGfIxOh84X — Shuffle: AI You Can Text (@addshuffle) February 9, 2026

Hamilton et Kardashian, c'est officiel Et pour cause, depuis quelques jours, une folle rumeur court concernant la possibilité que Lewis Hamilton soit en couple avec Kim Kardashian. Une vidéo a fuité ces derniers jours sur laquelle on aperçoit « Kim K » puis le pilote Ferrari sortir du même van pour se rendre dans un hôtel parisien. Un témoin de la scène en disait d'ailleurs plus auprès du média britannique The Sun : « Tout semblait très romantique, affirme cette source ayant souhaité rester anonyme. Kim et Lewis ont profité de toutes les installations proposées. Elle était accompagnée de deux gardes du corps et Lewis avait un agent de protection rapprochée, mais ils sont restés en retrait. Deux d'entre eux montaient la garde devant la porte de leur chambre afin que personne ne puisse les déranger ».