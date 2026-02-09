Lewis Hamilton officialise son couple avec Kim Kardashian : La vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux

C'est une rumeur qui court depuis quelques, mais cette fois-ci, cela semble bien se concrétiser. En effet, Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont fait leur première apparition publique ensemble. C'était dans la nuit de dimanche à lundi lors du SuperBowl. Et les images ont fait le tour des réseaux sociaux.
A l'issue d'une première saison très compliquée avec Ferrari, Lewis Hamilton était apparu au fond du trou, laissant même planer le doute sur son avenir et une possible retraite. Mais c'est un Lewis Hamilton tout sourire qui a repris le chemin des circuits à l'occasion des premiers essais d'avant-saison. Il y a probablement une part d'optimisme en vue de la saison qui débutera le 8 mars à Melbourne, mais pas seulement. En effet, ce n'est pas uniquement la découverte de sa nouvelle Ferrari SF-26 qui met le septuple champion du monde dans cet état.
Hamilton et Kardashian, c'est officiel
Et pour cause, depuis quelques jours, une folle rumeur court concernant la possibilité que Lewis Hamilton soit en couple avec Kim Kardashian. Une vidéo a fuité ces derniers jours sur laquelle on aperçoit « Kim K » puis le pilote Ferrari sortir du même van pour se rendre dans un hôtel parisien. Un témoin de la scène en disait d'ailleurs plus auprès du média britannique The Sun : « Tout semblait très romantique, affirme cette source ayant souhaité rester anonyme. Kim et Lewis ont profité de toutes les installations proposées. Elle était accompagnée de deux gardes du corps et Lewis avait un agent de protection rapprochée, mais ils sont restés en retrait. Deux d'entre eux montaient la garde devant la porte de leur chambre afin que personne ne puisse les déranger ».
Les images font le tour des réseaux
Lewis Hamilton et Kim Kardashian se connaissent depuis très longtemps, mais ils ont franchi le cap. En effet, ils ont fait leur première apparition publique en semble dans la nuit de dimanche à lundi dans les tribunes du Levi's Stadium de Santa Clara en Californie à l'occasion du SuperBowl remporté par les Seattle Seahawks face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux et plusieurs curieux ont même capté le premier bisou entre les deux stars, officialisant donc leur relation. C'est un petit évènement pour Lewis Hamilton qui, malgré plusieurs rumeurs, ne s'était plus officiellement affiché en couple depuis sa rupture avec Nicole Sherzinger en 2015.