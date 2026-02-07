Lewis Hamilton avec Kim Kardashian : «Tout semblait très romantique» 

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si le début de saison 2026 approche à grands pas, une rumeur agite le paddock. Amis de longue date, Lewis Hamilton et Kim Kardashian seraient désormais en couple. Ce week-end, la presse anglaise a d’ailleurs donné des révélations exclusives sur l’escapade romantique que se sont offerts le septuple champion du monde et la célébrité américaine.

Ayant vécu une première saison calamiteuse chez Ferrari en 2025, Lewis Hamilton cherche désormais à rebondir au sein de l’écurie italienne. Le septuple champion du monde s’est distingué lors des essais hivernaux à Barcelone, où il a signé le meilleur temps parmi tous les pilotes à bord de sa nouvelle SF-26. Cependant, c’est une toute autre actualité qui semble activement marquer la vie du pilote britannique actuellement.

Lewis Hamilton accompagné de Kim Kardashian, la nouvelle rumeur qui agite la toile En effet, fin janvier dernier, une vidéo fuitait sur les réseaux sociaux. Dans cette dernière, on y voyait Lewis Hamilton accompagné de Kim Kardashian entrant dans un somptueux hôtel parisien. Une vidéo supplémentaire récupérée par le tabloïd TMZ confirmait la rumeur dans la foulée. Le septuple champion du monde et « Kim K » sont depuis un bon moment, réputés pour être de très bons amis, mais cette fois-ci, il semblerait qu’un début d’idylle ait débuté entre les deux vedettes.