Lewis Hamilton : La «rédemption» est annoncée chez Ferrari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2025, Lewis Hamilton a vécu un calvaire pour sa première saison chez Ferrari. Le septuple champion du monde espère inverser la tendance au sein de l’écurie italienne, dans une saison 2026 qui pourrait réserver son lot de surprises. Pour certains observateurs, le champion britannique va tout tenter pour se rattraper de ses mauvais résultats de la saison passée.

De quoi sera faite la saison 2026 de Lewis Hamilton ? Une chose est certaine, le septuple champion du monde aura du mal à faire moins bien qu’en 2025. Le Britannique a vécu un véritable cauchemar pour sa première saison chez Ferrari, et semblait parfois abattu moralement, notamment en fin de saison. Cependant, « King Lewis » semble avoir remonté la pente, et se trouve désormais déterminé avant le début d’une saison marquée par de nouveaux règlements, ce qui pourrait donner lieu à une belle saison pour Ferrari.

F1 - Pierre Gasly : Découvrez sa nouvelle résidence de luxe à 4,2M€ ! https://t.co/sURlMu3Lr9 — le10sport (@le10sport) February 6, 2026

Hamilton se prépare doucement pour 2026 Le consultant italien et ancien pilote Ferrari Ivan Capelli s’est exprimé sur cette nouvelle saison pour Hamilton, pointant d’abord du doigt l’absence d’ingénieur de course pour le moment : « Je trouve étrange que son nouvel ingénieur de course n’ait pas encore été officiellement nommé. Peut-être est-ce une question d’heures, mais certaines choses devraient être clarifiées à l’avance. Il doit pouvoir commencer le travail avec lui la semaine prochaine à Bahreïn pour les essais », a confié l’Italien dans des propos relayés par Next-Gen Auto.