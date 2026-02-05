Lewis Hamilton : Le projet avec une star d’Hollywood qui rapporte 535 millions d’euros !

Légende vivante de la F1, Lewis Hamilton n’hésite pas à sortir des sentiers battus depuis quelques temps. Le pilote de Ferrari a notamment été au coeur d’un très gros projet avec une star d’Hollywood récemment. Et ce dernier a rapporté une somme colossale d’argent : aux alentours des 535 millions d’euros.
Du haut de ses 41 ans, Lewis Hamilton est une véritable légende vivante de la F1. Le pilote de Ferrari a remporté sept fois le titre de champion du monde au cours de sa carrière et court encore après sa huitième couronne qui lui permettrait de surpasser l’illustre Michael Schumacher dans l’histoire de la discipline. Le Britannique n’hésite toutefois pas à se lancer dans d’autres projets plus ou moins loins des pistes.
Le film F1 a fait un carton au box-office !
Lewis Hamilton s’est notamment lancé dans le cinéma récemment. Le septuple champion du monde a par exemple co-produit le film F1 avec un certain Brad Pitt. L’oeuvre a d’ailleurs fait un carton au box-office. Comme le rapporte BFM TV, le projet a totalisé aux alentours des 535 millions d’euros de recettes, faisant du blockbuster le plus gros succès de tous les temps pour un film de sport. Nommé quatre fois aux Oscars, F1 est également le plus gros succès commercial pour Brad Pitt.
Une suite prévue pour le film F1 ?
Mais aurons-nous droit à une suite des aventures de Sonny Hayes (incarné par Brad Pitt) et Joshua Pearce (interprété par Damson Idris) ? Dans un précédent entretien à Sky Sports, Stefano Domenicali n’avait pas écarté cette hypothèse. « Je dirais qu'il ne faut 'jamais dire jamais'. Nous travaillons sur ce projet. Cela n'arrivera pas tout de suite, parce que nous devons encore digérer le succès » avait lancé le président de la F1. Au vu du succès du premier opus, on imagine mal les sociétés de production Apple Studios se priver d’un second volet. À suivre...