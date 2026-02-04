Lewis Hamilton : Le «projet de luxe» avec une superstar américaine qui lui coûte 37 millions d’euros !

Pierrick Levallet

Ce n’est plus un secret, Lewis Hamilton figure parmi les sportifs les plus fortunés de la planète. Il faut dire que le pilote de Ferrari a l’un des plus gros salaires de la F1. Le septuple champion du monde en profite donc pour investir son argent à travers le monde. Le Britannique s’est notamment inclus dans un projet avec une célèbre star américaine et a déboursé la coquette somme de 37 millions d’euros.

Du haut de ses 41 ans, Lewis Hamilton figure parmi les sportifs les plus fortunés au monde. Le septuple champion du monde a l’un des salaires les plus imposants de la F1. Et le pilote de Ferrari fait preuve d’une longévité impressionnante dans la discipline, ce qui lui a perms d’amasser une belle somme jusqu’à présent. Le Britannique en profite pour investir sa richesse à travers le monde, et s’est notamment permis d’intégrer un gros projet aux Etats-Unis.

L'escapade secrète de Lewis Hamilton à Paris avec une star planétaire : «C’était un rendez-vous romantique» https://t.co/ePXVqj03LX — le10sport (@le10sport) February 3, 2026

Lewis Hamilton a une propriété de luxe aux Etats-Unis Comme le rapporte Le Journal de la Maison, Lewis Hamilton a acquis un penthouse à Manhattan, au sein d’un « projet immobilier de luxe » co-détenu par Tom Brady, véritable légende de la NFL. Son appartement, d’une superficie d’environ 1968 mètres carrés, offrirait une vue splendide sur l’Hudson River et est notamment doté d’une piscine privée, d’une salle de sport et d’un court de squash. Ces prestations, dignes d’un hôtel prestigieux, auraient coûté la coquette somme de 37 millions d’euros à Lewis Hamilton.