Lewis Hamilton : Le «projet de luxe» avec une superstar américaine qui lui coûte 37 millions d’euros !

Ce n’est plus un secret, Lewis Hamilton figure parmi les sportifs les plus fortunés de la planète. Il faut dire que le pilote de Ferrari a l’un des plus gros salaires de la F1. Le septuple champion du monde en profite donc pour investir son argent à travers le monde. Le Britannique s’est notamment inclus dans un projet avec une célèbre star américaine et a déboursé la coquette somme de 37 millions d’euros.
Lewis Hamilton a une propriété de luxe aux Etats-Unis
Comme le rapporte Le Journal de la Maison, Lewis Hamilton a acquis un penthouse à Manhattan, au sein d’un « projet immobilier de luxe » co-détenu par Tom Brady, véritable légende de la NFL. Son appartement, d’une superficie d’environ 1968 mètres carrés, offrirait une vue splendide sur l’Hudson River et est notamment doté d’une piscine privée, d’une salle de sport et d’un court de squash. Ces prestations, dignes d’un hôtel prestigieux, auraient coûté la coquette somme de 37 millions d’euros à Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton en couple avec Kim Kardashian, c'est plus qu'une rumeur ?
Le pilote de Ferrari a d’ailleurs fait parler de lui ces dernières heures. La vie privée de Lewis Hamilton est attentivement observée depuis sa séparation avec la chanteuse Nicole Scherzinger en 2015. Le Britannique se serait d’ailleurs accordé une escapade romantique avec une certaine Kim Kardashian le week-end dernier, dans l’Estelle Manor dans les Cotswolds en Angleterre à en croire les informations de The Sun. Les deux stars se sont ensuite rendues dans un hôtel sur Paris pour un « rendez-vous romantique » selon une source qui s’est confiée au magazine People. Lewis Hamilton n’a visiblement pas fini de faire parler de lui hors de la F1.