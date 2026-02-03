«Je ne le vois pas aller jusqu’au bout de l’année si...», Lewis Hamilton va quitter la F1 ?

Pierrick Levallet

Du haut de ses 41 ans, Lewis Hamilton pourrait-il mettre fin à sa carrière en F1 ? Le septuple champion du monde vit des saisons plutôt compliquées ces dernières années. Sa première chez Ferrari n’a pas été une franche réussite. Et le Britannique pourrait être amené à prendre une décision radicale si certaines conditions sont réunies.

Et si Lewis Hamilton mettait fin à sa carrière en F1 à 41 ans ? Depuis sa défaite controversée face à Max Verstappen en 2021, le septuple champion du monde n’a plus jamais été en mesure de se battre pour le titre. Le Britannique vit même des saisons plutôt compliquées ces dernières années. Sa première chez Ferrari n’a pas été une franche réussite, puisqu’il a terminé 6e du classement général en 2025. Lewis Hamilton se veut toutefois plutôt confiant pour la saison à venir pour le moment.

«Il n’a pas besoin d’être là» Seulement, Damon Hill estime que le pilote de Ferrari pourrait prendre une décision radicale pour son avenir si jamais certaines conditions sont réunies. « Si la motivation disparaît, si Lewis connaît une autre saison comme l’an dernier ou celle d’avant, je ne le vois pas aller jusqu’au bout de l’année, car il n’y prendra plus aucun plaisir. Il n’a pas besoin d’être au volant et de marquer des points pour Ferrari si Charles Leclerc gagne ou fait mieux que lui. Il n’a pas besoin d’être là » a confié le champion du monde 1996 dans le podcast The Undercut et dans des propos rapportés par Sports.fr.