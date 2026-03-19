Un joueur du PSG pour succéder à Dembélé au Ballon d'Or ? «On peut toujours rêver…» (et ça ne devrait pas plaire à Mbappé)

Axel Cornic

En plus d’avoir décroché la première Ligue des Champions de son histoire, le Paris Saint-Germain a vu l’un de ses joueurs remporter le Ballon d’Or 2025, avec Ousmane Dembélé. Mais avec le retour en force des Parisiens en cette fin de saison, certains se demandent si cette prestigieuse récompense individuelle ne pourrait pas rester dans la capitale.

La métamorphose d’Ousmane Dembélé a surpris tout le monde. Ailier talentueux mais trop irrégulier, il est devenu un tout autre joueur depuis que Luis Enrique a décidé de le replacer dans l’axe de l’attaque. Mais il n’est pas la seule star au PSG, où un autre joueur pourrait peut-être lui succéder...

Deux joueurs du PSG «ne jouent plus», ils sont en danger pour la Coupe du monde ? https://t.co/KyG2OQ6SH1 — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

« Bradley Barcola a le talent pour prétendre au Ballon d’Or » Dans un chat organisé par Le Parisien ce mercredi, un lecteur a en effet parlé de la possibilité de voir Bradley Bracola remporter le prochain Ballon d’Or. « Bradley Barcola a le talent pour prétendre au Ballon d’Or. C’est un joueur différent, dribbleur, passeur, finisseur et si son efficacité se confirme, il peut suivre la même trajectoire que celle d’Ousmane Dembélé. Mais il faudra attendre car cette année, le Ballon d’or ira très certainement à un champion du monde » a expliqué le journaliste Laurent Perrin.