Kylian Mbappé : Le véritable problème annoncé sur RMC ?

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé et le Real Madrid réalisent des performances en dents de scie. Ce qui a d'ailleurs couté la place de Xabi Alonso sur le banc merengue. Interrogé par RMC, un consultant a pointé du doigt le véritable problème du Français à la Maison-Blanche.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le club de ses rêves. En effet, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a un an et demi. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, la Maison-Blanche n'arrive pas à enchainer les performances de très haut niveau. Le club présidé par Florentino Pérez étant très irrégulier, et semblant être dépendant de son avant-centre.

Un joueur du PSG fait mieux que Kylian Mbappé et Désiré Doué, c'est une surprise ! https://t.co/omj46jUcfn — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

«On va gagner, donc je ne vais pas faire les efforts nécessaires» Sur les ondes de RMC Sport, Jean-Michel Larqué s'est prononcé sur le cas de Kylian Mbappé au Real Madrid. D'après l'ancien pensionnaire du PSG et de l'équipe de France, les joueurs du Real Madrid changent d'attitude lorsque la star de 27 ans est présente ou non. D'après Jean-Michel Larqué, ils se laissent aller lorsque Kylian Mbappé est sur le terrain, s'imaginant qu'il va débloquer toutes les situations, et quand il ne peut pas tenir sa place, ils se donne à fond parce qu'ils ne peuvent compter que sur eux même.