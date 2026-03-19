Mercato - PSG : Un départ déjà annoncé pour cet été ? «Il ne peut pas rester…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le prochain mercato estival du PSG pourrait bien être agité, d'autant que certains joueurs sont d'ores et déjà annoncés sur le départ. C'est notamment le cas pour cette recrue de l'été dernier, attirée pour 40M€ par les dirigeants du PSG, qui semble partante après avoir perdu sa place de titulaire ces dernières semaines. Explications.

A quoi faut-il s'attendre pour le prochain mercato estival du PSG ? Difficile d'y voir très clair aussi tôt dans la saison pour le recrutement, mais certaines tendances sont déjà dégagées dans la presse en ce qui concerne les éléments sur le départ. Senny Mayulu est notamment annoncé vers la sortie comme l'a récemment indiqué Le Parisien, étant donné que le jeune milieu offensif a refusé les différentes propositions de prolongations de contrat formulées par le PSG. Et ce n'est pas tout...

L'annonce dans le vestiaire du PSG qui enterre définitivement Lucas Chevalier ? https://t.co/YuWV8XCcVa — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

Chevalier vers la sortie ? En effet, alors qu'il est désormais cantonné à un rôle de doublure de luxe derrière Matvey Safonov, Lucas Chevalier (24 ans, sous contrat jusqu'en 2030) devrait lui aussi se diriger vers un départ du PSG cet été comme l'a indiqué le journaliste de L'EQUIPE, Loïc Tanzi : « Si la situation ne change pas, il y aura un sujet cet été. Même s’il n’est pas du genre à abandonner à la première difficulté, Lucas Chevalier ne peut pas rester dans un rôle de numéro 2 », a expliqué le journaliste dans un chat avec les internautes au sujet de Chevalier, pour lequel le PSG avait pourtant déboursé 40M€ l'été dernier.