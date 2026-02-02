Lewis Hamilton annoncé en couple avec une star planétaire, «tout s’est fait dans le plus grand secret»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lewis Hamilton a-t-il retrouvé l'amour dans les bras d’une très célèbre femme ? La presse britannique révèle que l’ex de Nicole Scherzinger aurait passé le week-end dans un luxueux hôtel en charmante compagnie, témoignages à l’appui. Ce n’est pas la première fois qu’on prête une liaison de la sorte à la star de Ferrari...

Une révélation de la presse britannique concernant Lewis Hamilton risque de faire parler. La vie privée du célèbre pilote de Formule 1 fait beaucoup parler depuis sa séparation d’avec la chanteuse Nicole Scherzinger, après huit ans de relation, en 2015. Depuis, on a prêté de très nombreuses histoires au septuple champion du monde, notamment avec Rihanna, Nicki Minaj, Sofia Vergara ou encore Kendall Jenner. Cette fois-ci, la star de Ferrari est annoncée en couple avec… la célèbre sœur de cette dernière !

Hamilton en couple avec Kim Kardashian ? Les détails de leur week-end... En effet, The Sun a révélé l’existence d’une supposée liaison entre Lewis Hamilton et la très célèbre Kim Kardashian, qui ont visiblement passé un moment privilégié ce week-end dans un complexe de luxe situé dans les Cotswolds, région pittoresque d'Angleterre. « Selon des sources bien informées, ils ont pu profiter en exclusivité du spa chic du country club de Witney, dans l'Oxfordshire, avant de dîner dans une salle privée », écrit le tabloïd anglais, révélant les détails de ces quelques jours passés ensemble.

On tomorrow's front page: Lewis dating Kim K



- She jets in for night at hotel https://t.co/V0Kv4crgXI pic.twitter.com/mIoNH9adWf — The Sun (@TheSun) February 1, 2026

« Deux des trois gardaient la porte de leur chambre » « Tout semblait très romantique. Kim et Lewis ont profité de toutes les installations proposées, raconte une source anonyme. Elle était accompagnée de deux gardes du corps et Lewis avait un agent de sécurité, mais ils sont restés en retrait. » Selon plusieurs sources rapportés par The Sun, Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont partagé la même chambre, située dans la partie principale de la maison basée sur un terrain de 34 hectares : « Deux des trois gardaient la porte de leur chambre afin que personne ne puisse les déranger. » « L'arrivée de Kim a été très discrète, raconte un témoin, qui aurait assisté à leur arrivée dans le complexe luxueux. Elle était entourée de deux gardes du corps et a été rapidement conduite à l'intérieur. Une heure plus tard, vers 16 heures, Lewis a atterri en hélicoptère et s'est rendu à l'intérieur où d'autres invités se trouvaient déjà. »