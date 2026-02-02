Lewis Hamilton annoncé en couple avec une star planétaire, «tout s’est fait dans le plus grand secret»

Lewis Hamilton a-t-il retrouvé l'amour dans les bras d’une très célèbre femme ? La presse britannique révèle que l’ex de Nicole Scherzinger aurait passé le week-end dans un luxueux hôtel en charmante compagnie, témoignages à l’appui. Ce n’est pas la première fois qu’on prête une liaison de la sorte à la star de Ferrari...
Une révélation de la presse britannique concernant Lewis Hamilton risque de faire parler. La vie privée du célèbre pilote de Formule 1 fait beaucoup parler depuis sa séparation d’avec la chanteuse Nicole Scherzinger, après huit ans de relation, en 2015. Depuis, on a prêté de très nombreuses histoires au septuple champion du monde, notamment avec Rihanna, Nicki Minaj, Sofia Vergara ou encore Kendall Jenner. Cette fois-ci, la star de Ferrari est annoncée en couple avec… la célèbre sœur de cette dernière !
Hamilton en couple avec Kim Kardashian ? Les détails de leur week-end...
En effet, The Sun a révélé l’existence d’une supposée liaison entre Lewis Hamilton et la très célèbre Kim Kardashian, qui ont visiblement passé un moment privilégié ce week-end dans un complexe de luxe situé dans les Cotswolds, région pittoresque d'Angleterre. « Selon des sources bien informées, ils ont pu profiter en exclusivité du spa chic du country club de Witney, dans l'Oxfordshire, avant de dîner dans une salle privée », écrit le tabloïd anglais, révélant les détails de ces quelques jours passés ensemble.
« Deux des trois gardaient la porte de leur chambre »
« Tout semblait très romantique. Kim et Lewis ont profité de toutes les installations proposées, raconte une source anonyme. Elle était accompagnée de deux gardes du corps et Lewis avait un agent de sécurité, mais ils sont restés en retrait. » Selon plusieurs sources rapportés par The Sun, Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont partagé la même chambre, située dans la partie principale de la maison basée sur un terrain de 34 hectares : « Deux des trois gardaient la porte de leur chambre afin que personne ne puisse les déranger. »
« L'arrivée de Kim a été très discrète, raconte un témoin, qui aurait assisté à leur arrivée dans le complexe luxueux. Elle était entourée de deux gardes du corps et a été rapidement conduite à l'intérieur. Une heure plus tard, vers 16 heures, Lewis a atterri en hélicoptère et s'est rendu à l'intérieur où d'autres invités se trouvaient déjà. »
« Ils voulaient clairement passer du temps rien qu'à deux »
Ensemble, ils auraient profité du spa (qui leur était exclusivement réservé) et de la piscine avant un dîner intime à deux. « Ils avaient réservé un massage en couple et pouvaient profiter pleinement des installations rien que pour eux deux, témoigne une personne présente sur les lieux. Tout était très discret, ils voulaient clairement passer du temps rien qu'à deux. Le soir, ils ont dîné dans une salle privée afin de ne pas avoir d'autres clients autour d'eux. ‘Estelle Manor’ (nom du domaine) est un endroit incroyable pour un rendez-vous galant, c'est tellement luxueux et glamour. » Les deux stars ont quitté les lieux dimanche, vers 11h du matin. « Alors que Lewis se promenait et utilisait les portes principales, Kim a été conduite vers une sortie latérale, révèle une source. On ne pouvait pas la manquer, elle avait avec elle environ huit valises sur lesquelles son nom était gravé sur le côté. L'un de ses gardes du corps portait son énorme sac Birkin, qui semblait si lourd qu'il a dû utiliser ses deux mains pour le soulever et le mettre dans la voiture. Ils sont partis ensemble, accompagnés des gardes du corps, et ont pris la route. »
La venue du pilote et de l’ancienne vedette de téléréalité devenue femme d'affaires n’a en tout cas laissé personne indifférent au sein de l’établissement. « Les invités qui les ont aperçus murmuraient à ce sujet car, même si ‘Estelle Manor’ accueille généralement des invités célèbres, et très riches, ce n'est pas tous les week-ends que Kim Kardashian et Lewis Hamilton y font une halte », explique une personne présente sur place.
Kim Kardashian et Lexis Hamilton se connaissent depuis une dizaine d’années et avaient eu l’occasion d’être pris en photo ensemble dès 2014, sur un tapis rouge, à l’occasion des GQ Men of the Year Awards organisés du côté Londres… en compagnie de leurs partenaires de l'époque, Kanye West et Nicole Scherzinger.