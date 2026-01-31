«J’ai bon espoir que…» : L'annonce de Lewis Hamilton qui permet à Ferrari de rêver !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une première saison cauchemardesque chez Ferrari, Lewis Hamilton entend bien inverser la tendance. Ayant pu tester la nouvelle monoplace de l’écurie italienne (la SF-26) cette semaine à l’occasion des essais hivernaux de Barcelone, le septuple champion du monde n’a pas caché son enthousiasme à l’approche du début de la saison 2026.

Ferrari et Lewis Hamilton de retour au premier plan ? C’est en tout cas ce qu’espèrent des millions de Tifosi. Ayant vécu un véritable cauchemar en 2025 pour sa première année au sein de l’écurie italienne, le septuple champion du monde espère pouvoir davantage se mettre en valeur dans les prochains mois de compétition. Pour cela, le Britannique aura besoin d’une monoplace bien plus compétente.

F1 - Michael Schumacher : Son histoire d’amour bientôt sur Netflix ! https://t.co/auxtxqaAw6 — le10sport (@le10sport) January 30, 2026

« Accumuler 85 tours ce matin, c’est incroyable » Et après plusieurs premiers tests à bord de la nouvelle SF-26 conçue par Ferrari, Hamilton a livré ses premières impressions, qui sont au passage, plutôt positives. « L’année dernière, nous avions connu un début d’essais moins bon, et compte tenu du fait qu’il s’agit d’un tout nouveau règlement, c’est en fait mieux que ce que nous avons connu par le passé. Je ne sais pas si nous sommes exactement là où nous espérions être, mais accumuler 85 tours ce matin, c’est incroyable, et c’est vraiment grâce à toutes les personnes de l’usine qui ont fait un travail formidable pour s’assurer que la voiture, jusqu’à présent, est vraiment fiable. J’ai donc bon espoir que cela continue », a ainsi lâché Hamilton dans des propos relayés par F1Only.