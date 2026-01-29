F1 : Lewis Hamilton avec sa nouvelle Ferrari, c’est «mieux» qu’en 2025 !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2025, Lewis Hamilton a entamé un nouveau chapitre de sa carrière. Le septuple champion du monde a ainsi quitté Mercedes pour rejoindre Ferrari. Forcément, suite son arrivée au sein de la Scuderia, le Britannique était attendu au tournant. Le fait est que les résultats de la saison dernière n’ont pas été au rendez-vous pour Hamilton. En revanche, ça s’annonce déjà un peu mieux pour l’exercice à venir.

Plus que quelques semaines maintenant avant le premier Grand Prix de la saison 2026 de Formule 1. C’est le 8 mars prochain que les pilotes ont rendez-vous en Australie pour lancer ce nouvel exercice. Le début d’une bataille pour savoir qui succèdera à Lando Norris, sacré champion du monde en 2025. Bien évidemment, le pilote McLaren sera l’un des candidats à sa propre succession tandis que Max Verstappen voudra récupérer sa couronne. Et quid de Lewis Hamilton après sa dernière saison compliquée avec Ferrari ?

« C’est mieux que ce que nous avons vécu par le passé » Arrivé chez Ferrari en 2025, Lewis Hamilton rêvait de décrocher son 8ème titre de champion du monde. Il en a finalement été très loin. Au volant de sa monoplace, le Britannique n’a clairement pas pu se battre avec les meilleurs. En 2026 en revanche, cela pourrait aller beaucoup mieux si l’on en croit les premières sensations de Lewis Hamilton avec sa nouvelle monoplace. En ce moment, à Barcelone, Ferrari teste sa nouvelle F1 et le septuple champion du monde le sent plutôt bien : « L’an passé, nous avions connu un bien pire début d’essais. Donc, étant donné qu’il s’agit d’un règlement totalement nouveau, c’est mieux que ce que nous avons vécu par le passé, et j’espère vraiment que cela va continuer ainsi. Pour nous, l’objectif est de continuer à accumuler un maximum de kilomètres et d’informations sur le moteur, la voiture et l’aérodynamisme. Il y aura donc beaucoup de travail. Nous avons effectué un programme ce matin et tiré des enseignements. Charles effectue une série d’essais différente cet après-midi, ce qui est excellent ».

