Mercato - PSG : «Je ne le vois pas partir», l'annonce sur RMC qui va régaler les supporters !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce mardi, le Paris Saint-Germain joue sa survie en Ligue des champions avec son déplacement sur la pelouse de Chelsea dans le cadre du 1/8ème de finale retour de C1. L'occasion pour la presse de s'attarder sur l'avenir d'un joueur phare de l'effectif de Luis Enrique qui a brièvement discuté du sujet dans les médias. De quoi faire réagir certaines têtes d'affiches de RMC.

Ce fut la victoire d'un groupe. L'épopée du PSG lors de la dernière campagne de Ligue des champions peut être caractérisée par une force collective sans pareille agrémentée de quelques individualités qui ont su extirper l'équipe de quelques moments délicats. Ce fut le cas de Gianluigi Donnarumma qui a pour sa part été poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain l'été dernier. L'avenir d'une autre tête d'affiche de ce rouleau compresseur parisien de 2025 fait parler dans la presse.

À mon micro en conférence de presse, Ousmane Dembélé reconnaît un plan qui consistait à marquer individuellement certains joueurs de Chelsea lors du match aller, notamment via João Neves. Et vous avez vous aussi remarqué ce marquage individuel ? pic.twitter.com/MlvHYybQhh — La Source Parisienne (@lasource75006) March 16, 2026

«Je ne vois pas dans quel club il peut aller aujourd'hui» Contractuellement lié au PSG jusqu'au 30 juin 2028, Ousmane Dembélé ne dispose pas d'énormément de solutions en cas de départ de la capitale. La presse fait état d'intérêts de Manchester City ou bien d'Arabie saoudite. Mais aux yeux de Christophe Dugarry qui profitait de sa présence de l'émission Rothen s'enflamme lundi, ça ne fait aucun doute : Dembouz rempilera au Paris Saint-Germain. « Je n'imagine pas Dembélé ne pas prolonger. Je ne le vois pas quitter le PSG, partir pour aller où ? Il a déjà joué au Barça, il est à Paris, c'est chez lui, il est Ballon d'or. L'Arabie saoudite ? Non, ce n'est pas du foot. Il fait un choix financier, pas un choix sportif alors. Mais j'ai l'impression qu'il a encore envie de jouer au foot, de balader son Ballon d'or de partout. Je l'imagine rester à Paris sans aucun problème. Je ne vois pas dans quel club il peut aller aujourd'hui ».