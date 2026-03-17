Mercato - PSG : «Je ne le vois pas partir», l'annonce sur RMC qui va régaler les supporters !

Ce mardi, le Paris Saint-Germain joue sa survie en Ligue des champions avec son déplacement sur la pelouse de Chelsea dans le cadre du 1/8ème de finale retour de C1. L'occasion pour la presse de s'attarder sur l'avenir d'un joueur phare de l'effectif de Luis Enrique qui a brièvement discuté du sujet dans les médias. De quoi faire réagir certaines têtes d'affiches de RMC.
Ce fut la victoire d'un groupe. L'épopée du PSG lors de la dernière campagne de Ligue des champions peut être caractérisée par une force collective sans pareille agrémentée de quelques individualités qui ont su extirper l'équipe de quelques moments délicats. Ce fut le cas de Gianluigi Donnarumma qui a pour sa part été poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain l'été dernier. L'avenir d'une autre tête d'affiche de ce rouleau compresseur parisien de 2025 fait parler dans la presse.
«Je ne vois pas dans quel club il peut aller aujourd'hui»
Contractuellement lié au PSG jusqu'au 30 juin 2028, Ousmane Dembélé ne dispose pas d'énormément de solutions en cas de départ de la capitale. La presse fait état d'intérêts de Manchester City ou bien d'Arabie saoudite. Mais aux yeux de Christophe Dugarry qui profitait de sa présence de l'émission Rothen s'enflamme lundi, ça ne fait aucun doute : Dembouz rempilera au Paris Saint-Germain. « Je n'imagine pas Dembélé ne pas prolonger. Je ne le vois pas quitter le PSG, partir pour aller où ? Il a déjà joué au Barça, il est à Paris, c'est chez lui, il est Ballon d'or. L'Arabie saoudite ? Non, ce n'est pas du foot. Il fait un choix financier, pas un choix sportif alors. Mais j'ai l'impression qu'il a encore envie de jouer au foot, de balader son Ballon d'or de partout. Je l'imagine rester à Paris sans aucun problème. Je ne vois pas dans quel club il peut aller aujourd'hui ».
«Les agents vont vouloir faire gagner le plus d'argent possible à Ousmane»
Le champion du monde 98 a été rejoint par Jérôme Rothen. Sur les ondes de RMC, l'ancien joueur du PSG a assuré que les discussions iraient bon train entre le clan Dembélé et le comité directeur du Paris Saint-Germain. « Les agents vont vouloir faire gagner le plus d'argent possible à Ousmane, c'est comme ça il est Ballon d'or. Si les deux parties veulent prolonger, ça va se faire. Ousmane Dembélé est entre 15 et 20M€ à l'année. Je crois que les discussions étaient bien parties pour lui augmenter un petit peu son salaire ».