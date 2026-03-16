Mercato - OM : «Ils sont assez chauds pour que De Zerbi arrive», son grand retour est confirmé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an et demi après son arrivée, à l’été 2024, Roberto De Zerbi a mis fin à son aventure à l’OM au mois de février, d’un commun accord avec le club. La question est désormais de savoir quelle sera la prochaine expérience du technicien italien. En ce sens, il pourrait retourner dans un championnat dans lequel il est déjà passé et où un club est très intéressé à l’idée de s’attacher ses services.

Depuis son départ de l’OM, officialisé le 11 février dernier, le nom de Roberto De Zerbi a beaucoup circulé en Angleterre. À Manchester United, club avec lequel il avait déjà été en contact avant son arrivée à Marseille, mais également à Tottenham. Si Igor Tudor a remplacé Thomas Frank, les Spurs restent dans une situation critique et l’avenir du technicien croate est déjà remis en question.

Mercato - OM : Habib Beye déjà sous pression, «si ça se trouve, dans trois mois il ne sera plus là» https://t.co/nQdFbbvHmi — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

«Visiblement il ne serait pas trop chaud de venir maintenant» « Cette saison, visiblement il ne serait pas trop chaud de venir maintenant. Il a tout à fait raison, laisse la galère à quelqu’un d’autre. S’ils descendent en Championship, tu ne viendras pas de toute façon, c’est pas grave. S’ils restent en Premier League, t’as tout l’été pour travailler, mettre en place toutes tes idées, ton plan. Là, c’est un plan galère et Tudor est en train de le voir de lui-même », a déclaré le journaliste Julien Laurens dans Génération After sur RMC.