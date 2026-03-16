Mercato - OM : «Ils sont assez chauds pour que De Zerbi arrive», son grand retour est confirmé ?

Un an et demi après son arrivée, à l’été 2024, Roberto De Zerbi a mis fin à son aventure à l’OM au mois de février, d’un commun accord avec le club. La question est désormais de savoir quelle sera la prochaine expérience du technicien italien. En ce sens, il pourrait retourner dans un championnat dans lequel il est déjà passé et où un club est très intéressé à l’idée de s’attacher ses services.
Depuis son départ de l’OM, officialisé le 11 février dernier, le nom de Roberto De Zerbi a beaucoup circulé en Angleterre. À Manchester United, club avec lequel il avait déjà été en contact avant son arrivée à Marseille, mais également à Tottenham. Si Igor Tudor a remplacé Thomas Frank, les Spurs restent dans une situation critique et l’avenir du technicien croate est déjà remis en question.
«Visiblement il ne serait pas trop chaud de venir maintenant»
« Cette saison, visiblement il ne serait pas trop chaud de venir maintenant. Il a tout à fait raison, laisse la galère à quelqu’un d’autre. S’ils descendent en Championship, tu ne viendras pas de toute façon, c’est pas grave. S’ils restent en Premier League, t’as tout l’été pour travailler, mettre en place toutes tes idées, ton plan. Là, c’est un plan galère et Tudor est en train de le voir de lui-même », a déclaré le journaliste Julien Laurens dans Génération After sur RMC.
«Parmi les joueurs, en tout cas ceux auxquels je parle, ils sont assez chauds pour que De Zerbi arrive»
« Pour De Zerbi, il y a beaucoup de gens en Angleterre qui aimeraient beaucoup qu’il revienne. C’est marrant comme des fois tu laisses des impressions, alors qu’à Brighton il y a eu une très bonne saison et une autre beaucoup plus moyenne avec à la fin des fights, des embrouilles et des clashs, parce que de toute façon, c’est De Zerbi, il est comme ça et il ne changera jamais », a ajouté Julien Laurens. Selon lui, Roberto De Zerbi est déjà très attendu à Tottenham : « Pourtant, du côté de Tottenham, au club, chez les supporters et même parmi les joueurs, en tout cas ceux auxquels je parle, ils sont assez chauds pour que De Zerbi arrive. Pour moi, c’est un très grand entraîneur, même si ça ne réussit pas tout le temps. »