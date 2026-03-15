Mercato - OM : Roberto De Zerbi déjà de retour ?

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines, c’est Habib Beye qui est à la tête de l’OM. L’ancien technicien du Stade Rennais est arrivé pour prendre la succession de Roberto De Zerbi qui a décidé de s’en aller avant la fin de son contrat. Pour le moment libre, l’entraîneur italien pourrait toutefois faire son retour très vite. Explications.

Comme c’est souvent le cas ces dernières années, l’OM a connu plusieurs entraîneurs au cours de la même saison. Initialement c’est Roberto De Zerbi qui avait les rênes du club phocéen, mais l’Italien n’a pas résisté à la crise qu’a traversé Marseille et il a donc demandé à s’en aller. Les dirigeants se sont activés pour lui trouver un remplaçant et finalement Medhi Benatia a décidé de miser sur Habib Beye, qui s’était fait remercier par le Stade Rennais quelques jours plus tôt.

Mercato - OM : «Il disparait» pour son transfert à Marseille (et la fin est cruelle) https://t.co/0ZdmX93ESk — le10sport (@le10sport) March 15, 2026

De Zerbi pourrait vite rebondir Depuis son départ de l’OM, Roberto De Zerbi n’a pas pris la parole et on ne sait donc pas ce que veut faire ce dernier, qui était initialement sous contrat jusqu’au 30 juin 2027 avec Marseille. D’après les informations de Talk Sport, plusieurs formations s’intéresseraient à l’Italien, notamment du côté de l’Angleterre. Tottenham penserait à lui pour remplacer Igor Tudor, qui ne devrait pas faire long feu sur le banc des Spurs. L’ancien coach du club phocéen n’est toutefois pas le seul sur la short list de la formation anglaise, car Mauricio Pochettino pourrait également faire son retour, lui qui est actuellement sélectionneur des États-Unis.