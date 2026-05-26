Christophe Galtier a «un atout indéniable» pour devenir le prochain entraîneur de l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Habib Beye est l’entraîneur de l’OM et est sous contrat jusqu’en 2027. Mais voilà qu’il pourrait ne pas le rester très longtemps. En effet, il est de plus en plus question d’un nouveau changement d’entraîneur à Marseille. En ce sens, le nom de Christophe Galtier revient très souvent et voilà que le Marseillais aurait des arguments à faire valoir pour occuper le banc de l’OM.

Nommé entraîneur de l’OM en cours de saison et venu remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye n’a pas réalisé les objectifs fixés par sa direction à savoir remporter la Coupe de France et de qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. De quoi donc fragiliser la position du Sénégalais, pourtant sous contrat jusqu’en 2027. Et pour ne rien arranger, un nouveau directeur sportif est attendu à Marseille et voilà que l’arrivée du remplaçant de Medhi Benatia pourrait être fatale à Beye. C’est ainsi que ces dernières semaines, on a évoqué l’arrivée d’un nouvel entraîneur à l’OM et le nom de Christophe Galtier, aujourd’hui sur le banc de Neom en Arabie Saoudite, a été cité au même titre que celui de Bruno Genesio.

« Le fait de connaitre cet environnement… » Qui sera alors le prochain entraîneur de l’OM ? Sur le plateau de L’Equipe du Soir, David Aiello a expliqué pourquoi il penchait davantage pour Christophe Galtier plutôt que Bruno Genesio. « Je pense que sa connaissance de l’environnement marseillais, même de la ville, de la culture de l’OM, est un atout indéniable. Evidemment, Bruno Genesio est un super coach et il ferait bonne figure, mais je pense qu’aujourd’hui, dans l’histoire récente de l’OM, ce qui s’est passé la saison passée, le fait de connaitre cet environnement, c’est quelque chose qui pour moi est incontournable et un atout pour Christophe Galtier », a confié le journaliste.