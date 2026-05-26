Cherki-Kane-Olise : Le PSG était proche d’aligner une attaque de folie !

Doublé finaliste de la Ligue des champions, le PSG a retrouvé une forte attractivité sur le marché des transferts. Et pourtant, cela n’a pas toujours été le cas ces dernières années. En effet, le PSG a été recalé par plusieurs grands noms comme Harry Kane, Michael Olise ou encore Rayan Cherki.
Grâce à ses parcours européens, le PSG est redevenu attractif sur le marché des transferts. Mais avant 2024, ce n’était pas la même histoire. « Beaucoup ont pensé que le PSG allait redevenir un petit club », reconnaît une source au sein du club dans les colonnes de L’EQUIPE qui prend le cas Harry Kane en exemple.
Kane a refusé le PSG…
À l’été 2024, le buteur de Tottenham rejoignait le Bayern Munich après avoir refusé de rejoindre le PSG. « À son âge, il voulait rejoindre un club capable de remporter immédiatement la Ligue des champions. Il ne croyait pas vraiment au projet PSG », confie-t-on au sein du club de la capitale. Le profil d’Harry Kane faisait pourtant l’unanimité : « On savait que pendant deux ans, il allait vouloir "tuer" tout le monde. Il aurait apporté une énergie incroyable. » Mais les discussions avec l’entourage d’Harry Kane avaient été trop compliquées pour aboutir sur un accord.
… Olise et Cherki aussi !
Mais ce n’est pas tout puisque le même été, le PSG avait essayé de recruter Michael Olise, en partance de Crystal Palace et qui a lui aussi opté pour le Bayern Munich. « C'était à lui de prendre sa décision. Il a pesé les choses et, comme d'autres, il a choisi un autre projet », explique-t-on au PSG, toujours d’après L’EQUIPE. Enfin, il y a également le cas Rayan Cherki. Alors que le PSG était proche d’un accord avec l’OL, le milieu offensif a finalement attendu un offre de Dortmund qui n’est jamais venue. « Parfois, on trouve un accord avec le club mais le joueur n'est pas convaincu. Ça ne sert à rien d'essayer de les persuader parce qu'en discutant, tu comprends qu'ils ont déjà choisi une autre destination », résume une source au sein du club parisien. Le PSG aurait donc pu aligner un trio Cherki-Kane-Olise, mais se contente très largement de celui qui lui permet de briller depuis plus d’un an : Kvaratskhelia-Dembele-Doué.