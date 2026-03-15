Mercato - OM : «Il en a rien à faire», la rencontre lunaire avec le président

Pierrick Levallet

Être entraîneur à l’OM est quelque chose de spécial. Le poste n’est jamais simple à endosser, à tel point que les techniciens ne restent jamais bien longtemps. Certains se sont d’ailleurs fait recaler de manière plus ou moins respectueuse. Un ancien coach de Ligue 1 a notamment eu droit à une rencontre lunaire avec le président de l’époque avant de voir le poste lui être refusé.

L’OM est un club à part en France. L’atmosphère au sein de l’équipe olympienne et la ferveur des supporters sont telles qu’il est difficile de s’y imposer. Être entraîneur dans la cité phocéenne est donc quelque chose de spécial. Le poste ne convient pas à tout le monde, tant il faut avoir une grosse force de caractère pour faire face au public marseillais. Les techniciens ne restent d’ailleurs jamais bien longtemps sur le banc de l’OM, surtout ces dernières années. D’autres ont vu le poste leur être refusé de manière plus ou moins respectueuse.

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«Je ne l'intéresse pas» Christian Gourcuff a notamment révélé qu’il aurait pu arriver à l’OM en 2000. Mais sa rencontre lunaire avec le président de l’époque en a décidé autrement. « Un transfert qui a failli se faire ? Un dirigeant de Marseille m'appelle, car Abel Braga est viré (novembre 2000). Il me donne rendez-vous à Paris, avec Robert Louis-Dreyfus (le président). J'arrive avec mon ordi, je suis reçu très poliment, mais je me rends compte, au bout de deux minutes, qu'il n'en a rien à faire. Je parle de foot, je ne l'intéresse pas » a confié l’entraîneur de 70 ans dans un entretien accordé à L’Equipe en 2023.