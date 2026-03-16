De Zerbi quitte l’OM : Mystère résolu après la décision choc ? «C’est sûrement pour ça…»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le 11 février dernier, l’OM annonçait le départ de son entraîneur, Roberto De Zerbi, depuis remplacé par Habib Beye. Un départ conclu d’un « commun accord » entre les deux parties, mais qui était à l’origine de cette décision ? Un mystère peut-être résolu par un observateur qui pense avoir la réponse.

« L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. » Dans un communiqué publié en pleine nuit, l’OM officialisait le départ de Roberto De Zerbi le 11 février dernier. Marseille venait alors d’être éliminé dès la phase de ligue de la Ligue des champions après sa défaite à Bruges (3-0). Une dizaine de jours plus tard, les Olympiens étaient écrasés par le PSG au Parc des Princes (5-0), le revers de trop pour le technicien italien.

Mercato - OM : Ce transfert qui a beaucoup fait parler, «j’ai décidé de partir» https://t.co/pT9KntRouV — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« C’est peut-être l’entraîneur qui n’avait plus les clés pour faire progresser cette équipe et qui s’est auto-changé » « À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », indiquait l’OM dans son communiqué.