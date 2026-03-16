Mercato - PSG : Luis Enrique ne veut pas «le voir partir» (et c'est une surprise)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le prochain mercato n'ouvrira pas ses portes avant quelques mois, on peut déjà entendre certaines rumeurs sur de possibles mouvements. Le PSG est d'ailleurs concerné, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Mais voilà qu'on pensait que Luis Enrique voulait se séparer d'un Parisien, cela pourrait finalement ne pas être le cas...

Au PSG, comme dans tous les grands clubs européens, les places sont chères. La concurrence au sein de l'effectif de Luis Enrique est rude, surtout en attaque. Difficile d'avoir du temps de jeu derrière Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia. Gonçalo Ramos peut en témoigner, lui qui doit se contenter de quelques miettes seulement, n'entrant également pas vraiment dans les plans de Luis Enrique. De quoi faire dire à certains que l'avenir du Portugais pourrait s'écrire loin du PSG. Mais est-ce vraiment le cas ? Pas sûr...

Mercato - PSG : «Ils ont préféré partir», Paris s’est fait recaler pour une question d’argent ? https://t.co/XdwpjoWadw — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Je suis sûr qu’il ne veut pas le voir partir » Ayant entraîné Gonçalo Ramos au Benfica, Renato Pavia s'est confié à So Foot sur la situation de l'attaquant portugais au PSG. C'est ainsi qu'il a notamment dit concernant l'avenir de Ramos : « Il est un 9 très moderne, car il a gardé de son époque de milieu sa capacité à défendre. Les entraîneurs ont besoin de ça. Gonçalo, avec ou sans ballon, donne tout. Même s’il n’est pas un premier choix dans l’esprit d’Enrique, avec Ousmane Dembélé Ballon d’or devant lui, je suis sûr qu’il ne veut pas le voir partir, parce qu’il est ce joker qui t’assure toujours des buts. Je comprends pourquoi il ne joue pas plus, mais je suis content de le voir entrer et répondre présent ».