Mercato - OM : Un dernier cadeau avant le départ à la retraite ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il ne se fait plus tout jeune, mais continue de prendre son pied pour le moment à l'OM. A 36 ans, ce joueur d'Habib Beye se rapproche de plus en plus du crépuscule de sa carrière de joueur professionnel, mais il n'entend pas du tout s'arrêter en si bon chemin, faisant au passage une promesse aux supporters marseillais.

Une nouvelle saison sans trophée se profile pour l'OM après son élimination en Coupe de France ainsi qu'en Ligue des champions. Le club phocéen est largué dans la course au titre en Ligue 1 avec 8 points de retard sur le leader qu'est le PSG comptant un match en moins. Il se pourrait donc que les dirigeants marseillais se penchent déjà sur le marché des transferts à l'approche du mercato d'été.

🚨 Pierre-Emerick Aubameyang 🇬🇦 :



"Ma fin de carrière ? Mon corps et mes stats indiquent que je suis toujours bon pour jouer encore quelques années."



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«Mon corps et mes statistiques indiquent que je suis toujours d'accord pour jouer encore quelques années» Et un joueur arrivé à la dernière intersaison se verrait bien poursuivre pour encore quelques années. En juin prochain, Pierre-Emerick Aubameyang fêtera son 37ème anniversaire en tant que joueur de l'Olympique de Marseille puisque son contrat arrivera à expiration à l'été 2027. Et après ? Si jamais l'envie prenait la direction de l'OM de rallonger sa collaboration avec l'ancien buteur d'Arsenal et du Borussia Dortmund, ce ne serait pas forcément un coup de poker sur le plan sportif au vu des déclarations d'Aubameyang en personne. « Je peux encore jouer quelques années. Mon corps et mes statistiques indiquent que je suis toujours d'accord pour jouer encore quelques années ».