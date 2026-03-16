Mercato - OM : Un dernier cadeau avant le départ à la retraite ?

Il ne se fait plus tout jeune, mais continue de prendre son pied pour le moment à l'OM. A 36 ans, ce joueur d'Habib Beye se rapproche de plus en plus du crépuscule de sa carrière de joueur professionnel, mais il n'entend pas du tout s'arrêter en si bon chemin, faisant au passage une promesse aux supporters marseillais.
Une nouvelle saison sans trophée se profile pour l'OM après son élimination en Coupe de France ainsi qu'en Ligue des champions. Le club phocéen est largué dans la course au titre en Ligue 1 avec 8 points de retard sur le leader qu'est le PSG comptant un match en moins. Il se pourrait donc que les dirigeants marseillais se penchent déjà sur le marché des transferts à l'approche du mercato d'été.
«Mon corps et mes statistiques indiquent que je suis toujours d'accord pour jouer encore quelques années»
Et un joueur arrivé à la dernière intersaison se verrait bien poursuivre pour encore quelques années. En juin prochain, Pierre-Emerick Aubameyang fêtera son 37ème anniversaire en tant que joueur de l'Olympique de Marseille puisque son contrat arrivera à expiration à l'été 2027. Et après ? Si jamais l'envie prenait la direction de l'OM de rallonger sa collaboration avec l'ancien buteur d'Arsenal et du Borussia Dortmund, ce ne serait pas forcément un coup de poker sur le plan sportif au vu des déclarations d'Aubameyang en personne. « Je peux encore jouer quelques années. Mon corps et mes statistiques indiquent que je suis toujours d'accord pour jouer encore quelques années ».
«Entraîneur ? Je ne pense pas. C'est stressant»
Quand sera-t-il de son après carrière. Une fois retraité, Pierre-Emerick Aubameyang restera-t-il dans le monde du football avec notamment une carrière d'entraîneur ? Cela ne semble pas être dans les plans du buteur gabonais de l'OM à l'instant T comme révélé à The Residency et DAZN. « Je ne pense pas. C'est stressant... On ne peut pas entrer sur le terrain pour rejouer ».