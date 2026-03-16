PSG : «C'est incroyable d'avoir un joueur comme lui», Luis Enrique est tombé sous son charme !

Le Paris Saint-Germain dispose du Ballon d'or, du Golden Boy, du Ballon d'or africain et asiatique de l'année 2025 au sein de son effectif. Parmi eux, Luis Enrique a chanté les louanges d'un joueur en particulier pendant son dernier point presse en date. Une véritable déclaration d'amour d'un coach à son protégé.
Luis Enrique a entamé sa carrière d'entraîneur en 2008, en même temps que Pep Guardiola au FC Barcelone. Le coach du PSG s'occupait de la réserve lorsque Guardiola était le coach de l'équipe première. Par la suite, Enrique est passé par la Roma, le Celta Vigo, le Barça en qualité de numéro un de l'équipe fanion ainsi que la sélection espagnole avant de faire les beaux jours du PSG.
«Je pense qu'on a largement parlé de lui pendant l'année»
En presque 20 ans de carrière sur les bancs de touche, Luis Enrique en a vu passer des joueurs à l'instar de Francesco Totti, Lionel Messi, Neymar et bien d'autres. Mais un élément en particulier présent au PSG lui permet d'être aux anges. Cette personne n'est autre qu'Ousmane Dembélé. En conférence de presse ce lundi avant le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions contre Chelsea à Stamford Bridge mardi, Enrique a une fois de plus fait l'éloges de Dembélé pour lequel il avait milité pour qu'il remporte le Ballon d'or en 2025. « Je pense qu'on a largement parlé de lui pendant l'année. En tant qu'entraîneur c'est incroyable d'avoir un joueur comme lui ».
«Pour nous c'est très positif»
Le témoignage de Luis Enrique, rapporté par RMC Sport, estime qu'Ousmane Dembélé n'est pas seulement un joueur qui fait le bonheur d'un entraîneur comme lui. Ses qualités et son sens du spectacle le rend tout aussi important pour les supporters du PSG. « Il a été capable de changer sa mentalité après son changement de poste. C'était un ailier typique et il a changé sa manière de jouer. C'est super d'avoir un joueur comme lui et en tant que supporter, c'est un vrai plaisir de voir un joueur comme lui. Pour nous c'est très positif ».