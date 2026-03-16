PSG : «C'est incroyable d'avoir un joueur comme lui», Luis Enrique est tombé sous son charme !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain dispose du Ballon d'or, du Golden Boy, du Ballon d'or africain et asiatique de l'année 2025 au sein de son effectif. Parmi eux, Luis Enrique a chanté les louanges d'un joueur en particulier pendant son dernier point presse en date. Une véritable déclaration d'amour d'un coach à son protégé.

Luis Enrique a entamé sa carrière d'entraîneur en 2008, en même temps que Pep Guardiola au FC Barcelone. Le coach du PSG s'occupait de la réserve lorsque Guardiola était le coach de l'équipe première. Par la suite, Enrique est passé par la Roma, le Celta Vigo, le Barça en qualité de numéro un de l'équipe fanion ainsi que la sélection espagnole avant de faire les beaux jours du PSG.

🚨 OUSMANE DEMBÉLÉ 🇫🇷 EST CLAIR : 𝗜𝗟 𝗩𝗘𝗨𝗧 𝗚𝗔𝗚𝗡𝗘𝗥 𝗗𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡 𝗠𝗔𝗟𝗚𝗥𝗘́ 𝗟’𝗔𝗩𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗗𝗘 𝟯 𝗕𝗨𝗧𝗦. ✅



« On a trois buts d'avance mais on veut 𝗦’𝗜𝗠𝗣𝗢𝗦𝗘𝗥 𝗜𝗖𝗜. 💪



On ne va pas défendre sur nos 15 derniers mètres. »



🎙️ conf. de presse pic.twitter.com/sxBEu3dYWY — Actu Foot (@ActuFoot_) March 16, 2026

«Je pense qu'on a largement parlé de lui pendant l'année» En presque 20 ans de carrière sur les bancs de touche, Luis Enrique en a vu passer des joueurs à l'instar de Francesco Totti, Lionel Messi, Neymar et bien d'autres. Mais un élément en particulier présent au PSG lui permet d'être aux anges. Cette personne n'est autre qu'Ousmane Dembélé. En conférence de presse ce lundi avant le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions contre Chelsea à Stamford Bridge mardi, Enrique a une fois de plus fait l'éloges de Dembélé pour lequel il avait milité pour qu'il remporte le Ballon d'or en 2025. « Je pense qu'on a largement parlé de lui pendant l'année. En tant qu'entraîneur c'est incroyable d'avoir un joueur comme lui ».