PSG : Il raconte un clash entre l’entraîneur et une star du vestiaire !

Axel Cornic

Si depuis deux ans Luis Enrique et Luis Campos semblent avoir la situation en main, il n’y a pas si longtemps ce sont les scandales et les polémiques qui rythmaient la vie du Paris Saint-Germain. Au club de 2003 à 2015, Clément Chantôme a notamment raconté un petit clash survenu dans le vestiaire parisien.

C’était une autre époque. Fraichement débarqué dans le football, les investisseurs qataris n’ont pas lésiné sur les moyens, avec d’énormes sommes dépensées au PSG. Cela a notamment été le cas sur le marché des transferts, avec la volonté d’aller chercher une star toujours plus grande au fil des années.

Mercato - Zinedine Zidane : La star du PSG qui était persuadée de son arrivée https://t.co/k23fjciAqS — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

Les années Ibrahimovic Ainsi, on a eu au moins une superstar pour chaque cycle du projet QSI depuis 2011. L’une des plus importantes n’est autre que Zlatan Ibrahimovic, arrivé à la surprise générale de l’AC Milan et parti en 2019, après avoir marqué l’histoire du PSG avec 156 buts en 180 matchs toutes compétitions confondues. Mais on ne peut pas vraiment dire que la vie parisienne de l’attaquant a été très tranquille ! On ne compte plus les coups de gueule ou les polémiques lancées sur le terrain, qui faisaient à l’époque le bonheur des suiveurs du club parisien.