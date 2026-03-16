Malaise au PSG : Un joueur a réglé ses comptes, «je ne regrette rien...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une déclaration qui avait fait du bruit dans les médias. Elle fut effectuée par une figure de proue du club de la capitale qui visait d'après diverses informations un joueur en particulier. Ce qui a donc créé un malaise en interne selon la presse, mais pas de quoi faire regretter la moindre chose chez le principal intéressé.

A l'aube du 1/8ème de finale retour de Ligue des champions opposant le PSG à Chelsea sur la pelouse de Stamford Bridge, Luis Enrique et un joueur du Paris Saint-Germain se sont présentés en conférence de presse afin de lancer ce choc européen. Avant la prise de parole de l'entraîneur du PSG, la star en question a été interrogée sur une sortie médiatique datant de quelques semaines après une défaite des siens qui avait fait parler dans la presse avec notamment un lien direct effectué avec Désiré Doué, Golden Boy 2025.

Si Ousmane Dembélé continue comme ça, qu’est-ce qui va l’empêcher d’aller chercher son 2e Ballon d’Or ? pic.twitter.com/g4cKhcMm1P — 𝔇𝔧𝔦𝔟𝔦𝔫𝔥𝔬 🇨🇷 (@DjibinhoPvris_) March 14, 2026

«C'est le PSG qui doit être en premier, pas les individualités» « La saison dernière, on a mis le club, le fanion du PSG devant avant de penser à soi-même, et je pense qu'on doit retrouver ça, surtout sur ces matches-là. On sait qu'on est sur la deuxième partie de saison, et c'est le PSG qui doit être en premier, pas les individualités ». Voici une partie du message que livrait Ousmane Dembélé à Ligue 1+ après un revers sur la pelouse de Rennes à la mi-février (1-3). Un coup de gueule qui avait fait réagir au point où le journaliste de Canal+ Bertrand Latour expliquait que ce ras-le-bol d'Ousmane Dembélé était notamment partagé par son capitaine Marquinhos.