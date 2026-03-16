Malaise au PSG : Un joueur a réglé ses comptes, «je ne regrette rien...»

Une déclaration qui avait fait du bruit dans les médias. Elle fut effectuée par une figure de proue du club de la capitale qui visait d'après diverses informations un joueur en particulier. Ce qui a donc créé un malaise en interne selon la presse, mais pas de quoi faire regretter la moindre chose chez le principal intéressé.
A l'aube du 1/8ème de finale retour de Ligue des champions opposant le PSG à Chelsea sur la pelouse de Stamford Bridge, Luis Enrique et un joueur du Paris Saint-Germain se sont présentés en conférence de presse afin de lancer ce choc européen. Avant la prise de parole de l'entraîneur du PSG, la star en question a été interrogée sur une sortie médiatique datant de quelques semaines après une défaite des siens qui avait fait parler dans la presse avec notamment un lien direct effectué avec Désiré Doué, Golden Boy 2025.
«C'est le PSG qui doit être en premier, pas les individualités»
« La saison dernière, on a mis le club, le fanion du PSG devant avant de penser à soi-même, et je pense qu'on doit retrouver ça, surtout sur ces matches-là. On sait qu'on est sur la deuxième partie de saison, et c'est le PSG qui doit être en premier, pas les individualités ». Voici une partie du message que livrait Ousmane Dembélé à Ligue 1+ après un revers sur la pelouse de Rennes à la mi-février (1-3). Un coup de gueule qui avait fait réagir au point où le journaliste de Canal+ Bertrand Latour expliquait que ce ras-le-bol d'Ousmane Dembélé était notamment partagé par son capitaine Marquinhos.
«C'était une petite phrase toute l'équipe et je pense que ça a porté ses fruits»
Au cours de sa conférence de presse, Ousmane Dembélé a mis un terme à tout malaise avec une réponse claire et nette. « Je ne regrette rien. C'était une petite phrase toute l'équipe et je pense que ça a porté ses fruits ». a assuré le Ballon d'or 2025 par le biais d'un discours qui a été rapporté par RMC Sport. L'incident, s'il a existé, est désormais clos.