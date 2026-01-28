F1 : Après avoir rencontré Lewis Hamilton, elle voit sa vie changer pendant des mois !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces derniers jours s’est tenue la Fashion Week à Paris. C’est lors de cet évènement que Lewis Hamilton a pu changer la vie d’une artiste. Plus qu’un pilote de Formule 1, celui qui est aujourd’hui chez Ferrari dispose d’une base de fans énorme. Forcément, le moindre post du septuple champion du monde a des conséquences et une jeune femme qui a peint une portrait de Lewis Hamilton peut en témoigner.

Sur Instagram, Lewis Hamilton dispose aujourd’hui de plus de 42 millions de followers. Ça en fait donc des personnes que le pilote Ferrari peut atteindre avec ses posts sur les réseaux sociaux. Ainsi, un simple cliché peut avoir de grosses répercussions. C’est ce qui est arrivé à l’artiste Laury Layani, qui avait eu l’occasion de rencontrer Lewis Hamilton en marge d'une Fashion week à Paris. Une rencontre qui a lui a ensuite permis de se développer…

« J'ai abordé Lewis Hamilton lors de la Fashion Week de 2023 » Pour Laury Layani, architecte d’intérieur qui peint des portraits de sportifs très connus, rencontrer Lewis Hamilton a été à l’origine d’un grand changement. C’est ce qu'elle a partagé dans des propos accordés à L’Equipe, confiant dans un premier temps : « Ma profession, c'est archi d'intérieur, mais ma passion c'est de peindre. Les gens, mes proches, les animaux, les sportifs parce que j'ai été biberonnée à leurs exploits. J'ai peint beaucoup de champions dans un style pop art : Lewis Hamilton, Novak Djokovic, Lando Norris, Stephen Curry, Marquinhos, Edinson Cavani, Olivier Giroud, David Luiz, la plupart des joueurs de tennis français actuels. Je les ai rencontrés personnellement pour leur offrir mon travail et je ne réclame jamais rien en retour. Je pense que c'est ce qui les surprend le plus, cet acte sans contrepartie. J'ai abordé Lewis Hamilton lors de la Fashion Week de 2023. Il rentrait au Crillon, où il séjournait. Il y avait une centaine de fans, un vigile sympa m'avait conseillé de me placer de telle façon qu'il tombe sur moi ».