«J’en ai toujours rêvé…» : La nouvelle règle de la FIA qui fait les affaires de Lewis Hamilton

Après une première saison galère chez Ferrari, Lewis Hamilton a décidé de ne pas renoncer à ses ambitions en poursuivant son aventure au sein de la Scuderia. Par conséquent, le septuple champion du monde se tourne vers cette saison 2026 qu'il espère plus réussie que la dernière.

Lewis Hamilton doit être soulagé. Et pour cause, après une première saison très compliquée chez Ferrari, le pilote britannique peut se réjouir du changement drastique de règlementation qui risque de chambouler la hiérarchie. Mais surtout, c'est la fin de l'ère des monoplaces à effet de sol que le septuple champion du monde n'a jamais réussi à dompter. Déjà avec Mercedes, Lewis Hamilton était en difficulté à partir de 2022, et sa première saison chez Ferrari n'a fait que confirmer que cette génération de monoplaces n'était pas faite pour lui. Par conséquent, les nouvelles règles de la FIA devraient donc convenir au Britannique qui s'est d'ailleurs réjoui de la découverte de la SF-26, la nouvelle monoplace de Ferrari.

Nouveau règlement, nouvelles ambitions pour Hamilton « Je n’arrive pas vraiment à trouver les mots pour exprimer mon excitation, honnêtement. Même la nuit dernière, je n’ai pas beaucoup dormi, parce que je savais que ce jour allait arriver. Ces derniers jours ont été tellement excitants, voir la voiture se construire, être dans le garage, voir tout le monde arriver… C’est vraiment le résultat de tout le travail acharné de chacun. Le fait d’être le premier à conduire la voiture, c’est un immense honneur et un vrai privilège, oui. Je ne suis plus entouré que de rouge, mais aussi un peu de blanc sur le cockpit, ce qui est une sensation différente. J’ai toujours rêvé d’être dans une voiture rouge. Alors voilà, on y est avec ces règles. Et la voiture est magnifique », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.