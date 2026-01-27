«J’en ai toujours rêvé…» : La nouvelle règle de la FIA qui fait les affaires de Lewis Hamilton

Après une première saison galère chez Ferrari, Lewis Hamilton a décidé de ne pas renoncer à ses ambitions en poursuivant son aventure au sein de la Scuderia. Par conséquent, le septuple champion du monde se tourne vers cette saison 2026 qu'il espère plus réussie que la dernière.
Lewis Hamilton doit être soulagé. Et pour cause, après une première saison très compliquée chez Ferrari, le pilote britannique peut se réjouir du changement drastique de règlementation qui risque de chambouler la hiérarchie. Mais surtout, c'est la fin de l'ère des monoplaces à effet de sol que le septuple champion du monde n'a jamais réussi à dompter. Déjà avec Mercedes, Lewis Hamilton était en difficulté à partir de 2022, et sa première saison chez Ferrari n'a fait que confirmer que cette génération de monoplaces n'était pas faite pour lui. Par conséquent, les nouvelles règles de la FIA devraient donc convenir au Britannique qui s'est d'ailleurs réjoui de la découverte de la SF-26, la nouvelle monoplace de Ferrari.
Nouveau règlement, nouvelles ambitions pour Hamilton
« Je n’arrive pas vraiment à trouver les mots pour exprimer mon excitation, honnêtement. Même la nuit dernière, je n’ai pas beaucoup dormi, parce que je savais que ce jour allait arriver. Ces derniers jours ont été tellement excitants, voir la voiture se construire, être dans le garage, voir tout le monde arriver… C’est vraiment le résultat de tout le travail acharné de chacun. Le fait d’être le premier à conduire la voiture, c’est un immense honneur et un vrai privilège, oui. Je ne suis plus entouré que de rouge, mais aussi un peu de blanc sur le cockpit, ce qui est une sensation différente. J’ai toujours rêvé d’être dans une voiture rouge. Alors voilà, on y est avec ces règles. Et la voiture est magnifique », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.
Déjà fan de sa SF-26
« Quand la porte s’ouvre et que vous vous dirigez vers le premier virage, la première fois que vous arrivez au virage 1, que vous voyez la mer de fans devant vous, c’est une expérience vraiment, vraiment émotionnelle. Tout semble complètement nouveau, comme un nouveau départ. Immédiatement, vous essayez de prendre des sensations, de ressentir quelque chose à travers le corps, à travers le volant, les vibrations du siège et de la suspension », ajoute Lewis Hamilton, impressionné par la présence des Tifosi autour de la piste pour sa grande première au volant de la SF-26 : « Au virage 1, mais aussi dans le dernier virage, on voit les fans sur le côté droit. Je cours depuis très longtemps, et je n’ai jamais ressenti ça dans d’autres équipes. Il n’y avait jamais de fans lors des essais à cette période de l’année, surtout lors d’un lancement. Ici, on partage quelque chose avec eux. On vit cette première expérience ensemble ».