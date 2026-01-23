F1 : Lewis Hamilton annonce une révolution !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, Ferrari a dévoilé sa nouvelle livrée pour la saison 2026. A cette occasion, Lewis Hamilton, qui a connu une première année très difficile au sein de l’écurie italienne, a affirmé que les pilotes se trouvaient désormais face à une révolution inédite dans l’histoire de la Formule 1. Explications.

Arrivé chez Ferrari en 2025, Lewis Hamilton a connu un véritable cauchemar pour sa première saison au sein de l’écurie italienne. Bien déterminé à inverser la tendance, le septuple champion du monde a bien évidemment assisté à la présentation de la livrée 2026 de la « Scuderia » ce vendredi.

« C’est le plus grand bouleversement que notre sport ait connu » Lewis Hamilton en a profité pour délivrer un constat implacable : les pilotes font face à un tournant de l’histoire de la Formule 1. « Le changement de réglementation est monumental. C’est le plus grand bouleversement que notre sport ait connu, du moins de mon vivant. À chaque transition vers une nouvelle réglementation, le défi est immense », confie le Britannique, relayé par Next-Gen Auto.