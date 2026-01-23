F1 : Lewis Hamilton annonce une révolution !

Ce vendredi, Ferrari a dévoilé sa nouvelle livrée pour la saison 2026. A cette occasion, Lewis Hamilton, qui a connu une première année très difficile au sein de l’écurie italienne, a affirmé que les pilotes se trouvaient désormais face à une révolution inédite dans l’histoire de la Formule 1. Explications.
Arrivé chez Ferrari en 2025, Lewis Hamilton a connu un véritable cauchemar pour sa première saison au sein de l’écurie italienne. Bien déterminé à inverser la tendance, le septuple champion du monde a bien évidemment assisté à la présentation de la livrée 2026 de la « Scuderia » ce vendredi.
« C’est le plus grand bouleversement que notre sport ait connu »
Lewis Hamilton en a profité pour délivrer un constat implacable : les pilotes font face à un tournant de l’histoire de la Formule 1. « Le changement de réglementation est monumental. C’est le plus grand bouleversement que notre sport ait connu, du moins de mon vivant. À chaque transition vers une nouvelle réglementation, le défi est immense », confie le Britannique, relayé par Next-Gen Auto.
« Tout le monde repart de zéro »
« Tout le monde repart de zéro, ce qui remet réellement toutes les équipes sur un pied d’égalité. Ensuite, tout se joue sur le développement : qui progresse le plus vite, qui trouve les meilleures idées, et qui parvient à faire travailler une équipe unie, avançant dans la même direction et au même rythme », conclut Lewis Hamilton.