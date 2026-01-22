F1 - Verstappen : Le transfert qui le régale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour cette saison 2026 de Formule 1, un changement principal est à noter chez Red Bull. Alors que Max Verstappen est toujours là malgré les rumeurs de départ, le Néerlandais fera la paire désormais avec Isack Hadjar. Le Français a été promu suite à ses belles performances au volant de sa Racing Bull. Un nouveau coéquipier donc pour Verstappen, qui s’est exprimé sur le pilote de 21 ans.

En 2025, Isack Hadjar était un rookie en Formule 1. Là pour apprendre, le Français a fait plus que cela. En effet, au volant de sa Racing Bulls, il a fait forte impression, allant même jusqu’à décrocher un podium pour sa première saison. Forcément, Hadjar n’est clairement pas passé inaperçu et c’est ainsi qu’il a convaincu Red Bull de lui confier le deuxième baquet de l’écurie pour 2026. Désormais, il est ainsi le coéquipier de Max Verstappen.

« Je suis content bien sûr » Pour GQ, Max Verstappen s’est d’ailleurs exprimé sur son nouveau partenaire chez Red Bull. Le Néerlandais a alors confié à propos d’Isack Hadjar : « Heureux d’avoir Hadjar comme nouveau coéquipier ? Je suis content bien sûr, mais peut-être pas de la même manière que vous. On a hâte de commencer à travailler ensemble et évidemment de tirer le meilleur pour l’équipe ».